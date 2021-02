Come ogni settimana, anche questa volta vi riportiamo le uscite Sergio Bonelli Editore dal 15 al 21 febbraio 2021. Tra queste nuove uscite settimanali pietre miliari come Tex Willer, Zagor e Nathan Never.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 15 al 21 febbraio 2021 – Inediti

NATHAN NEVER 357

Frammenti di un futuro possibile

di Bepi Vigna e Maurizio Gradin

96 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 3,90

Come si può credere che la stazione orbitale Urania, il cui relitto è ben visibile nella baia della Città, non sia mai precipitata sulla Terra? A volte, però, anche la realtà che appare più indiscutibile e certa, nasconde oscure trame e può rivelare incredibili retroscena. Nathan Never si trova a dover dipanare il più grande mistero della Storia e nel corso della sua indagine avrà modo di gettare uno sguardo sui possibili futuri che coinvolgono lui, l’Agenzia Alfa e… l’umanità intera!

TEX WILLER N° 28 TEXAS RANGERS

uscita: 18/02/2021

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 64

Codice a barre: 977261184704600028

Soggetto: Mauro Boselli

Sceneggiatura: Mauro Boselli

Disegni: Bruno Brindisi

Copertina: Maurizio Dotti

Tutti gli indizi portano a Tex Willer. Secondo lo sceriffo di El Paso County, è lui, l’imprendibile fuorilegge solitario, a capo dell’organizzazione criminale che ha sottratto i fucili all’esercito americano per rivenderli alle truppe insurrezionali in Messico. Il ranger Buck Barry è pronto a sposare questa tesi, ma il suo collega Dan Bannion, che Tex lo conosce bene, vuole vederci chiaro e porta Buck con sé a Fort Bliss, per svolgere qualche approfondita indagine. Intanto Tex si caccia da solo nella tana del lupo… Anche i giovani fuorilegge molto in gamba e troppo sicuri di sé commettono talvolta un imperdonabile errore…

TEX ROMANZI A FUMETTI N° 12 L’ULTIMA MISSIONE

uscita: 20/02/2021

Formato: 22,5×30 cm, colore

Pagine: 52

Codice a barre: 977182509904310032

Soggetto: Giorgio Giusfredi

Sceneggiatura: Giorgio Giusfredi

Disegni: Alfonso Font

Copertina: Alfonso Font

Colori: Matteo Vattani

Ai tempi della “Grande Invasione”, Tex e Carson cavalcarono con Lucky Joe Beauregard per salvare il Texas dai Comanche. Oggi il vecchio Joe non ha più niente da perdere e vuole cacciarsi da solo nei canyons delle Sacramento Mountains per affrontare la banda di El Morado e i suoi spietati comancheros… Ma Tex Willer e Kit Carson saranno ancora al suo fianco!

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 15 al 21 febbraio 2021 – Ristampe

TEX NUOVA RISTAMPA N° 466 GOLDEN PASS

uscita: 16/02/2021

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 112

Codice a barre: 977112403704310466

Soggetto: Guido Nolitta

Sceneggiatura: Guido Nolitta

Disegni: Giovanni Ticci

Copertina: Claudio Villa

A Georgetown, dove giungono con un solo cavallo dopo aver respinto sul Golden Pass l’agguato di due rapinatori, Tex e Carson tolgono dai guai il burrascoso irlandese Pat Mac Ryan, arrestato dopo una rissa. Pat ha bisogno di mille dollari per ricostruire le attrezzature minerarie che una bufera ha distrutto a lui e ad altri due suoi soci. Dopo aver tentato invano di chiedere un prestito ai rangers, che hanno speso tutto nella cauzione occorsa per farlo uscire di guardina, il buon gigante si getta a capofitto in quello che gli riesce di più: un incontro di pugilato

