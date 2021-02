Benbow – Scrittura e Narrazione e Corsi Corsari presentano il corso online di Sceneggiatura per il Fumetto.

Il corso in 4 appuntamenti serali che si terranno nel mese di marzo è tenuto da Luca Blengino ed è rivolto a giovani aspiranti alle prime armi, ai lettori curiosi o interessati a saltare la barricata e provare a raccontare le proprie storie a fumetti, agli autori (o aspiranti tali) che bazzicano altri media e sono curiosi di avere qualche rudimento sul linguaggio fumetto.

Ecco il programma introdotto dallo stesso docente Luca Blengino:

Prima lezione: quando e dove

Nel primo incontro, dopo esserci presentati, andremo a spasso nello spaziotempo. Ti farò fare un breve excursus sulla storia e sulla… geografia del fumetto. Perché una delle prime cose strane del fumetto come media, è che viene consumato in tutto il mondo, ma i paesi produttori si contano sulla punta delle dita di una mano. Capire da dove veniamo è importante per capire dove stiamo andando: un’infarinatura sulla storia di questo media è fondamentale per capire come praticarlo in modo corretto oggi. E’ ugualmente importante capire alcune dinamiche di base dei vari mercati nazionali su cui oggi si possono proporre le proprie storie.

Seconda lezione: come

Nel secondo episodio della saga si parla di forma.

Come si scrive una pagina di sceneggiatura a fumetti? Come si prepara un soggetto editoriale proponibile a una casa editrice? Spoiler: non ci sono risposte univoche, perché il fumetto è il media più anarchico che puoi immaginare. Ma ci sono almeno alcune linee guida dettate dalla logica e dal buonsenso di cui non si può non tenere conto. Se avanza il tempo, si parlerà anche un po’ di come funzionano una casa editrice e la filiera produttiva dei fumetti. Che non si sa mai, magari un giorno ti capita di diventare un autore e certe lacune in quel caso è meglio non averne…

Terza lezione: cosa

Si entra nel vivo. Nel terzo incontro, dopo la forma, si arriva alla sostanza. Come si scrive una buona storia a fumetti? Come si comunica in modo efficace con il proprio disegnatore? Come si utilizzano le inquadrature, e perché utilizzarne una piuttosto che un’altra? Come si creano ritmo e musica in un media che, per sua natura, è… privo di audio? Come si dilata e si stringe il tempo di lettura delle nostre storie? Qual è il Grande Mistero che si nasconde nello spazio bianco tra una vignetta e l’altra?

Sono alcune delle domande a cui cercherò di rispondere in questo incontro.

Quarta Lezione: chi

Il fulcro di una buona storia a fumetti è il suo protagonista. La struttura di una buona storia a fumetti è il viaggio che il protagonista compirà all’interno del mondo che hai creato per lui. In questa ultima chiacchierata vi lascerò qualche rudimento di base su come costruire un buon protagonista a fumetti, e qualche spunto di massima sulla struttura in tre atti. Nel tempo che rimane, proveremo a ragionare anche sul soggetto che, arrivati a questo punto, dovresti aver preparato…