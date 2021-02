Direttamente dal catalogo Manicomix apprendiamo le novità Edizioni BD di aprile 2021.

Si tratta di due volumi, scopriamoli nel dettagli insieme!

Le novità Edizioni BD di aprile 2021

DARK ARK 2

Autore: Cullen Bunn, Juan Doe Pagine: 136pp. col.

Formato: 16,7x25cm Rilegatura: bross.

Uscita: aprile Codice: 9788834904329 Prezzo: 15,00€

I comportamenti malvagi dell’umanità hanno spinto il Signore a distruggere il mondo con un diluvio. Shrae, potente stregone che si è macchiato di innumerevoli atrocità, riceve così dal Diavolo un incarico particolare: costruire un’arca per salvare dall’imminente catastrofe

le creature dell’oscurità, dai vampiri alle chimere. E non solo: per garantire cibo ai mostri, sarà suo compito aiutare Noè e il suo carico a sopravvivere, senza farsi scoprire ed eludendo l’esercito di angeli a caccia di peccatori. Il team stellare Cullen Bunn (Deadpool, Venom, Harrow County) e Juan Doe (I Fantastici Quattro) racconta una nuova versione del mito del Diluvio Universale, tenebrosa e affascinante!

IL CAPOLAVORO OSCURO DI CULLEN BUNN, DUE VOLTE NOMINATO AL PREMIO EISNER!

SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN 3

Autore: James Tynion IV, Werther Dell’Edera Pagine: 128 pp. col.

Formato: 16,7x25cm Rilegatura: bross.

Uscita: aprile Codice: 9788834904718 Prezzo: 15,00€

Si conclude l’esaltante action-horror che ha fatto innamorare gli USA, realizzato dalla stella James Tynion IV, attuale sceneggiatore di Batman e Joker, e dal talento grafico tutto

italiano di Werther Dell’Edera (Batman/Dylan Dog, Il Corvo: Memento Mori, Le Voci dell’acqua)! Nella cittadina di Archer’s Peak c’è qualcosa che rapisce i bambini. Pochi fanno ritorno, raccontando storie orribili alle quali nessuno crede. Un giorno fa la sua comparsa Erica Slaughter, una donna enigmatica e fredda che dichiara di voler eliminare la minaccia mostruosa che si nasconde in città… ma il costo per salvare la giornata potrebbe essere troppo alto da pagare per chiunque! Una serie originale ed elettrizzante, che mescola misteri alla Twin Peaks all’azione e ai toni sovrannaturali di Buffy e Supernatural

DALLO SCENEGGIATORE DI BATMAN E JUSTICE LEAGUE DARK, E LA MATITA DI WERTHER DELL’EDERA (BATMAN/DYLAN DOG)!

