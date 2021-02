Lo scorso novembre è arrivata la notizia che il regista di 10 Cloverfield Lane Dan Trachtenberg avrebbe realizzato Predator 5. Ora, grazie ad Alien vs. Predator Galaxy, non solo abbiamo una sinossi della prossima avventura, ma sappiamo anche chi saranno i due personaggi principali. Inoltre, il sito afferma che le riprese del sequel inizieranno a maggio.

Il sito descrive Predator 5 in questo modo:

“La storia seguirà Kee, una donna Comanche che va contro le norme e le tradizioni di genere per diventare una guerriera. Molti anni fa – in un tempo antecedente il momento in cui gli europei inasero le loro terre – il popolo Comanche aveva una società ben definita e norme di genere. Kee è molto vicina a suo fratello minore, Taabe, che viene cresciuto per prepararlo al ruolo di leader.

Abile come qualsiasi giovane della tribù, Kee è sempre stata un’insegnante e una fonte di ispirazione per Taabe. Seguendo le usanze dei Comanche, lei è una Patsi, la sorella maggiore che lo ha aiutato a crescere. Kee dice la verità e ha intuizioni che gli altri non hanno. Un maschiaccio, vuole mettersi alla prova nel mondo maschile dei Comanche. Quando il pericolo li minaccia tutti, Kee si propone di dimostrare di essere capace come qualsiasi altro giovane guerriero“.