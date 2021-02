Questa sì che sarà una collaborazione davvero molto interessante: Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge stanno per mettersi al lavoro insieme per la realizzazione di una nuova serie per Amazon, Mr. & Mrs. Smith.

Mr.& Mrs. Smith – quello che sappiamo sulla nuova serie Amazon

La notizia è assolutamente affidabile e ufficiale, poiché è stata comunicata direttamente da Donald Glover, la star della serie televisiva Atlanta, il quale ha annunciato che la serie è in arrivo su Amazon nel 2022 nella sua story su Instagram.

Il progetto, un reboot del film New Regency del 2005 che vede come protagonista principale la coppia formata da Brad Pitt e Angelina Jolie, è in fase di lavorazione ormai da qualche mese e nasce da un accordo a lungo termine del creatore di Fleabag con Amazon.

Phoebe Waller-Bridge e Donad Glover creeranno la serie e ne saranno anche i protagonisti, come si evince anche dal breve e divertente filmato postato dallo stesso attore nella sua story su Instagram. Francesca Sloane (Atlanta, Fargo) – che ha anche un accordo a lungo termine con Amazon – è una co-creatrice e farà anche da showrunner alla serie. Yariv Milchan e Michael Schaefer di New Regency ne saranno i produttori esecutivi, così come Jenny Robins di Wells Street Films.

L’aggiornamento su Mr. & Mrs. Smith sancisce una collaborazione tra i vincitori dell’Emmy Glover e Waller-Bridge, che hanno entrambi una storia di creazione e recitazione nel proprio curriculum: Glover, che era alla ricerca di un accordo a lungo termine e che ha attirato l’interesse anche di Amazon, continua ad avere in cantiere Atlanta per FX. La serie segna il seguito della carriera di Waller-Bridge dopo Fleabag, serie Amazon vincitrice di un Emmy.

Il film Mr. & Mrs. Smith ha incassato 487 milioni di dollari in tutto il mondo quando è stato pubblicato nel 2005. La chiave per creare questo reboot è il coinvolgimento dei produttori del film originale, ovvero New Regency.

Acquistate la vostra copia del film originale del 2005 su cui si baserà la serie Mr.& Mrs.Smith QUI!