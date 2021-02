Il controverso cinecomics Justice League di Joss Whedon andrà in onda su Italia 1 Domenica 14 Febbraio 2021, lo stesso giorno in cui verrà diffuso l’atteso nuovo trailer della director’s cut del film di Zack Snyder.

Come riporta la guida ufficiale delle reti Mediaset, il film sarà trasmesso in prima serata dalle ore 21:20.

Joss Whedon (Buffy L’Ammazzavampiri, Avengers) ha completato la direzione di Justice League dopo che Zack Snyder ha abbandonato il progetto per motivi famigliari.

Whedon, accusato di comportamento scorretto dall’attore Ray Fisher, ha rimaneggiato la sceneggiatura, scritta da Chris Terrio su soggetto di Terrio e Snyder.

Il cast include Ben Affleck (Bruce Wayne / Batman), Henry Cavill (Kal-El / Clark Kent / Superman), Amy Adams (Lois Lane), Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Ezra Miller (Barry Allen / Flash), Jason Momoa (Arthur Curry / Aquaman), Ray Fisher (Victor Stone / Cyborg), Jeremy Irons (Alfred Pennyworth), Diane Lane (Martha Kent), Connie Nielsen (Hippolyta), J. K. Simmons (James Gordon), Ciarán Hinds (Steppenwolf), Joe Morton (Silas Stone), Amber Heard (Mera), Jesse Eisenberg (Lex Luthor) e Joe Manganiello (Slade Wilson / Deathstroke).

Il film, una produzione DC Films, DC Entertainment, Warner Bros. Pictures, RatPac-Dune Entertainment, Cruel and Unusual Films e Atlas Entertainment, è uscito il 16 Novembre 2017 in Italia e il 17 Novembre negli USA.

Warner Bros. Italia descrive così la trama di Justice League:

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.