Nel precedente capitolo di Dragon Ball Super, il 68°, abbiamo scoperto non solo dell’esistenza di più livelli che innalzano il potere dell’Ultra Istinto (predisposizione degli Angeli), ma anche di una modalità di combattimento divina esclusiva degli Dei della Distruzione.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Colui che ha colto la palla al balzo nel conoscere ed eventualmente apprendere il potere del Dio della Distruzione (in questo caso di Beerus) è stato Vegeta che desidera superare Goku, ormai forte dell’Ultra Istinto, con un metodo tutto suo.

Beerus stuzzica Vegeta, ma il primo non sembra tanto intento a fargli da maestro, piuttosto gli mostrerà la tecnica o le tecniche.

E nel Capitolo 69, le cui anticipazioni potete trovarle qui, ha inizio l’allenamento tra i due guerrieri che per ora pare essere esclusivamente vocale.

Il passato dei Saiyan ha qualcosa a che fare con il nuovo allenamento

Difatti Beerus chiede a Vegeta di parlargli del passato dei Saiyan prima della loro distruzione dal momento che, secondo quanto dichiarato dal Dio del 7° Universo, sarebbe profondamente collegato all’allenamento.

Vegeta inizia rivelando che i Saiyan sono nati per combattere, ma hanno iniziato a distruggere pianeti regolarmente quando hanno unito le forze con Freezer. Ad un certo punto, tuttavia, Re Vegeta ha preso la strada della ribellarsi per far prevalere la sua autorità, ma questo ha condotto alla distruzione della razza.

Beerus trova stupido il modo in cui i Saiyan abbiano firmato la loro condanna a morte così facilmente. Vegeta, d’altro canto, è visibilmente scosso dalla dichiarazione anche perchè vorrebbe approntare l’allenamento per la tecnica degli Dei della Distruzione.

In questo preciso istante Beerus dichiara che il passato dei Saiyan è importante dal momento che l’allenamento è fortemente connesso alla tecnica divina.

In cosa consisterà questa dichiarazione di Beerus? E come mai il passato dei Saiyan solo adesso diviene così importante per il possibile aumento di potere di Vegeta? Lo scopriremo, si spera, presto.

Dragon Ball Super 69 – data di uscita e dove leggerlo

Il capitolo sarà disponibile dal 19 febbraio 2021 (sarà già il 20 in Giappone) attraverso il numero mensile di V-Jump (Shueisha). Nello stesso giorno simultaneamente, gratuitamente e legalmente sarà disponibile per lettura su MANGA Plus.

Dragon Ball Super: manga e anime

Dragon Ball Super è una serie animata giapponese, prodotta da Toei Animation, trasmessa in Giappone su Fuji Television la quale si pone come seguito alla sconfitta di Majin Bu. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!).

L’edizione italiana dell’anime, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 ed è stata completata con l’ultimo episodio andato in onda il 29 settembre 2019.

Il sequel diretto della serie anime è il 20° film animato del franchise, Dragon Ball Super: Broly uscito il 28 febbraio 2019 con Koch Media Italia e Anime Factory.

La versione manga è realizzata a cadenza mensile, ideata e sceneggiato da Akira Toriyama e disegnata da Toyotaro. Il manga è serializzato su V-Jump (Shueisha) dal 20 giugno 2015 ed è attualmente giunto al capitolo 68, con i primi 64 scritti raccolti in 14 volumi. Il manga sta in questo momento affrontando l’arco narrativo inedito di “Granola, il Sopravvissuto”.

L’edizione italiana del manga è affidata a Star Comics con i primi 12 volumi già disponibili per l’acquisto:

“Diverso tempo è trascorso dalla grandiosa battaglia tra Goku e Majin Bu, e ora una nuova minaccia incombe sul mondo che ha ritrovato la pace… Questa volta il nemico arriva dal “Sesto Universo”! Comincia un Dragon Ball completamente nuovo, che riprende le avventure dei Saiyan da dove si erano interrotte!“

Acquistate ORA “Dragon Ball Super 12” – Edizioni Star Comics