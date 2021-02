Face/Off è un celebre thriller d’azione degli Anni 90, diretto da John Woo, il re del cinema d’azione di Hong Kong anche noto per A Better Tomorrow e Mission: Impossible 2, e interpretato da John Travolta e Nicolas Cage.

Paramount Pictures ha annunciato che Adam Wingard, regista della trasposizione live action di Death Note e del Godzilla vs. Kong di prossima uscita, dirigerà il sequel diretto del film e non un remake come trapelato in un primo momento.

Wingard scriverà la sceneggiatura del film insieme al collaboratore ricorrente Simon Barrett (You’re Next, Blair Witch); Neal Moritz (Cruel Intentions, Piccoli Brividi, Sonic the Hedgehog) sarà il produttore e David Permut (Hacksaw Ridge), produttore del film originale, sarà il produttore esecutivo.

Face/Off, il film originale

Il film originale Face/Off del 1997 è diretto da John Woo su soggetto e sceneggiatura di Mike Werb e Micheal Colleary; è una produzione Paramount Pictures, Touchstone Pictures e Permut Presentations.

Ha riscosso un ottimo successo di pubblico e critica, incassando circa 245 milioni di Dollari in tutto il mondo.

Il cast include John Travolta (Sean Archer/Castor Troy), Nicolas Cage (Castor Troy/Sean Archer), Joan Allen (Eve Archer), Gina Gershon (Sasha Hassler), Dominique Swain (Jamie Archer), Alessandro Nivola (Pollux Troy), Nick Cassavetes (Dietrich Hassler), Harve Presnell (Victor Lazarro), Robert Wisdom (Tito Biondi), CCH Pounder (dottoressa Hollis Miller), Colm Feore (dottor Malcolm Walsh), John Carroll Lynch (Walton) e Margaret Cho (Wanda).

In Italia è uscito con il titolo Face/Off – Due Facce di un Assassino distribuito da Buena Vista International:

Un thriller estremo, carico di suspense: un faccia a faccia carico di azione ed emozioni tra due nemici storici: l’agente FBI Sean Archer e il terrorista Castor Troy, che ha ucciso suo figlio. Per vendicare questo incomprensibile omicidio, l’agente Archer si sottopone ad un’operazione di plastica facciale ed assume le sembianze del terrorista. Uno scambio di identità che si tradurrà in un incubo al di là di ogni immaginazione.

