Black Clover 163 ha mostrato agli spettatori la storia del passato emotivamente coinvolgente di Grey. I combattimenti contro la Triade Oscura del Regno di Spade sono ora nel pieno, e sebbene questi scontri saranno senza dubbio protagonisti dei prossimi episodi, non sono di certo l’unico motivo valido per continuare a seguire la serie. Perché mentre i vari cavalieri del Regno di Clover affrontano i fratelli Zogratis e i loro discepoli oscuri, l’anime si sta prendendo il tempo per analizzare meglio alcuni dei personaggi secondari che abbiamo imparato a conoscere e ad amare attraverso la serie fino ad ora.

Black Clover 163 – la storia di Grey

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Black Clover 163.

Black Clover 163 passa un po’ di tempo ad analizzare ulteriormente la piccola connessione che nasce tra i membri dei Black Bulls Gauche e Grey. Dopo che Gauche è stato trafitto al petto dagli attacchi di Dante negli episodi precedenti, Grey ha ricordato in lacrime il suo passato con lui, ed è evidente che Gauche ha finito per salvarla in un momento di crisi emotiva, prima di diventare membri della stessa squadra.

Attraverso un flashback che mostra il suo passato, è stato rivelato che Grey ha effettivamente vissuto una vita da Cenerentola: era stata maltrattata dalla madre e dalle sorelle e costretta a pulire la loro casa ogni giorno. La rimproveravano costantemente e le dicevano che era brutta (il che spiega il suo imbarazzo nel mostrare la sua vera personalità), e questo è continuato quando Grey ha scoperto che la sua magia le permetteva di trasformarsi in altre persone.

Dopo essersi trasformata in una delle sue sorelle, le fa arrabbiare e la cacciano di casa. Senza sapere come tornare indietro, Grey viene quasi attaccata, ma presto viene rivelato che Gauche la salva giusto in tempo.

Grazie a lui che l’ha salvata e le ha fatto un discorso di incoraggiamento su ciò che serve per vivere da sola, è stata abbastanza ispirata da provarci. Qualche tempo dopo ha scoperto che entrambi si erano uniti alla stessa squadra, e sembra che nutra sentimenti per lui. A seguito di questo flashback, si rivela che la sua magia può curare l’enorme ferita che Gauche ha sullo stomaco.

Anche se non è chiaro quale sia esattamente la sua magia, è chiaro che anche lei è una maga Arcane Stage.

