Le uscite Shockdom di Febbraio e Marzo 2021 vedono il debutto, tra le tante novità, di Manga Vibe, la rivista contenitore di manga italiani, e di Aether — la nuova opera di Loputyn.

Proseguono serie come Cineraria e Ale e Cucca.

Di seguito tutte le uscite Shockdom di Febbraio e Marzo 2021 dal primo numero di Next, il nuovo catalogo dell’editore.

Le uscite Shockdom di Febbraio e Marzo 2021

AETHER

LOPUTYN (JESSICA CIOFFI)

4 MARZO 2021 – VOLUME UNICO – FORMATO: 21×29,7 – PAGINE: 112 A COLORI – ISBN: 9788893362641 – PREZZO: 19,00 €

ANTEPRIMA STORE: 15 FEBBRAIO

Terra, Aria, Fuoco, Acqua: in magia e alchimia sono gli elementi essenziali che regolano l’equilibrio dell’Universo in ogni suo aspetto materiale. Questa raccolta di illustrazioni, brevi storie mute e un racconto è dedicata alla celebrazione di ogni elemento, fino ad arrivare al quinto, l’Etere. Presente in ognuno degli altri elementi, nei personaggi di questo libro e nel loro immaginario: come un filo li lega tra loro, li abita, li anima.

CINERARIA 2

ROBERTA REA

22 GENNAIO 2021 – 2 VOLUMI – IN CORSO – FORMATO: 12×17 – PAGINE: 176 B/N – ISBN: 9788893362603 – PREZZO: 8,00 €

ANTEPRIMA STORE: 8 GENNAIO

Dopo aver conciato per le feste un assassino Irukandji, Kali si dirige verso il villaggio per riunirsi alla sua ciurma. Dott, con un incantesimo di rallentamento, cerca di tenere in vita il vecchio froganna in attesa dell’antidoto. Zero, appropriatosi del Lijeking flower, tenta di sfuggire alle grinfie di un misterioso gorilla luminoso…Riuscirà lo strampalato trio a mettere le mani su quello per cui sono giunti ad Hyla?

ALE E CUCCA 9

ELISABETTA CIFONE

5 FEBBRAIO 2021 – 9 VOLUMI – IN CORSO – FORMATO: 13×18 – PAGINE: 160 B/N – ISBN: 9788893362573 – PREZZO: 6,90 €

ANTEPRIMA STORE: 19 GENNAIO

Feddy affronta Ale, le cui condizioni sembrano migliorate da quando è tornata assieme al suo ragazzo. Lo stesso non può dirsi per Simo, che pieno di dubbi continua a chiedersi se ha fatto la scelta giusta. Intanto la situazione di Cucca diventa sempre più insostenibile quando lei si rende conto che dovrà scegliere tra Diego e Manu. Ma come si fa a scegliere tra due ragazzi ugualmente importanti, anche se per motivi diversi?

SOMEWHERE WE BELONG 1

MARA MARSIGLIA – FRANCESCA CALABRO

15 FEBBRAIO 2021 – VOLUME 1 – IN CORSO – FORMATO: 13×18 – PAGINE: 180 B/N – ISBN: 9788893362597 – PREZZO: 8,00 €

ANTEPRIMA STORE: 1 FEBBRAIO

Chi frequentare, cosa studiare…Cristina sa già il percorso che deve seguire. La sua vita è tutta perfettamente pianificata, per lei è più sicuro così. Alessia invece prende la vita come viene, facendo ciò che le va, incurante del domani. Per lei è più facile così. L’incontro tra le due cambierà le loro vite, facendo sorgere dubbi e verità che mai si sarebbero aspettate.

BANANA? BANANA! 3

CHIARETTA E BON

25 MARZO 2021 – VOLUME 3 DI 3 – FORMATO: 13×18 – PAGINE: 224 B/N – ISBN: 9788893362801 – PREZZO: 8,00 €

ANTEPRIMA STORE: 8 MARZO

Volume conclusivo della trilogia di Banana? Banana!. Filippo deve laurearsi, ma ha proprio altro per la testa. Ogni cosa tra lui e Felice pare chiarita, ma si scopre a desiderare di portare la relazione con il bel fruttivendolo ad un altro livello. E Felice…sarà disposto ad arrivare alla frutta così in fretta?

IL LUPO DI ARKHAM

VICENTINI ORGNANI – SALUCCI – ANTONELLI

18 MARZO 2021 – VOLUME UNICO – FORMATO: 17×24 – PAGINE: 160 A COLORI – ISBN: 9788893362788 – PREZZO: 15,00 €

ANTEPRIMA STORE: 1 MARZO

Gli occhi di Misha vedono cose che nessun altro può vedere: creature mitologiche, eroi divini e luoghi incantati riempiono di magia la sua vita, ma lo rendono anche lo zimbello di Arkham. Poi appare Fenrir: il temibile lupo. Misha è presente quando la bestia colpisce con brutale ferocia. É lui l’unico testimone del delitto. Questa potrebbe essere l’occasione per riscattarsi di fronte a tutta la città. Ma chi potrebbe mai credergli?

QUA TUTTO A POSTO

BERLUCA (LUCA BERLATI)

17 FEBBRAIO 2021 – VOLUME UNICO – FORMATO: 17×24 – PAGINE: 160 A COLORI – ISBN: 9788893362627 – PREZZO: 15,00 €

ANTEPRIMA STORE: 8 FEBBRAIO

Il viaggio in auto di tre uomini: un padre e due figli, uno appena adolescente e uno poco più grande, alla ricerca del loro posto nel mondo. La destinazione è la loro mamma, da troppo tempo assente. I tre burberi uomini saranno costretti a passare molte ore a stretto contratto, durante un viaggio infinito, che servirà a tirar fuori dissapori, rancori…e forse, alla fine, il loro rapporto ne uscirà rafforzato. Forse il viaggio di ritorno sarà più sereno del

viaggio d’andata.

IL TRENO DI DALÌ

VIVENZIO – IAMARTINO

19 MARZO 2021 – VOLUME UNICO – FORMATO: 21×29,7 – PAGINE: 80 A COLORI – ISBN: 9788893362160 – PREZZO: 15,00 €

ANTEPRIMA STORE: 3 MARZO

Dalì, un investigatore privato senza talento, accetta un incarico che lo porta a Città Nuova per ritrovare una persona scomparsa. Ogni volta che comincia la sua ricerca però Dalì viene interrotto da eventi assurdi e inspiegabili. Quando ormai è sul punto d’arrendersi, uno strano incontro gli ridà speranza. L’esordio di un incredibile artista. Fabio Iammartino presta i suoi disegni onirici e inquietanti alla penna di Salvatore Vivenzio, già autore de La rabbia.

POLY A

MARCO RINCIONE – SARA MARINO

27 MARZO 2021 – VOLUME UNICO – FORMATO: 21×29,7 – PAGINE: 64 A COLORI – ISBN: 9788893362269 – PREZZO: 15,00 €

ANTEPRIMA STORE: 10 MARZO

Polya è una ragazza semplice con un problema semplice: si innamora di tutti gli uomini che incontra nel corso della sua vita. Questa sua maledizione la costringe a isolarsi dal resto del mondo, accudita soltanto da Selena, un’anziana signora che si prende cura di lei e dei suoi bisogni. Ma quando un giorno Selena non si presenta alla sua porta e non risponde al telefono, Polya sarà costretta a rimettere tutto in discussione.

TIMED ZERO

LUCIO STAIANO – ALESSANDRO CAPPUCCIO – LORENZO BERDONDINI

26 MARZO 2021 – VOLUME UNICO – FORMATO: 21×29,7 – PAGINE: 64 A COLORI – ISBN: 9788893362610 – PREZZO: 15 €

ANTEPRIMA STORE: 12 MARZO

Brighton, 14 gennaio 2022. Tempo zero di quella che sembra la nascita di una nuova epidemia: una ragazza di 16 anni scopre nella maniera più tragica di avere una capacità straordinaria. Sarà solo la prima, molti altri scopriranno abilità sovraumane. Non sanno ancora che queste abilità saranno la loro condanna. Una potente multinazionale mette gli occhi su queste persone, vedendole solo come risorse da sfruttare. È l’inizio di quello che sarà l’universo Timed. È l’istante t0.

MANGA VIBE 1

MOLINARO – NINFADORA – ALEXVIVA – TOMA – KITSUNE YORU – MURIANNI – GENTILE – TALITA

23 FEBBRAIO 2021 – RIVISTA BIMESTRALE – FORMATO: 14×21 – PAGINE: 192 B/N – ISBN: 9788893363181 – PREZZO: 5 €

IN FUMETTERIA E IN EDICOLA

Manga Vibe è la rivista dedicata completamente al manga italiano. Rifacendosi alle riviste Giapponesi come “Shonen Jump”, Shockdom pubblica sei nuove serie, tra il fantasy e l’avventura, in un unico magazine. Conterrà infatti, storie solo di autori italiani, alcuni già conosciuti al pubblico, altri esordienti. After Time, Shaam, Zara X2, Sharkboy, Arkadian Oikos e Shingan. Illustrazioni in cover di After Time (Luca Molinaro e Ninfadora).

SHONEN CIAO 2

SIO – DADO – ZULIANI – BRUNI – THESPARKER – CATALANI – DAW

27 MARZO 2021 – RIVISTA TRIMESTRALE – FORMATO: 14,8×21 – PAGINE: 64 B/N – ISBN: 9788893363044 – PREZZO: 4 €

IN FUMETTERIA E IN EDICOLA

Il secondo imperdibile numero di Shonen Ciao, la nuova rivista trimestrale pensata da Sio. Tre autrici e tre autori, una storia autoconclusiva di dieci pagine a testa. Con le storie magiche di Dado (Time Clash), Ilaria Catalani (Ostry), Daw (Shonen Boom), Chiara Zuliani (Residence stravaganza), The Sparker (Damn!), Eleonora Bruni (Che noia!) e uno speciale extra di Sio.

