Il franchise dark anime di Berserk non ha una serie anime attualmente in corso, ma il manga continua a stuzzicare i fan dell’epopea contorta di Kentaro Miura con ogni nuovo capitolo, e un fan ha immaginato come sarebbe Griffith, il cattivo principale della serie, se fosse apparso in altri franchise di anime.

Griffith rimane uno degli antagonisti più detestabili degli anime, e molti sono in attesa che Guts si vendichi finalmente contro l’attuale membro della Mano di Dio che aveva sacrificato i suoi soldati per ottenere il potere.

Attualmente, negli eventi del manga, Guts e la sua banda di soldati bizzarri hanno riportato alla normalità Casca, uno dei membri originali dell’Armata dei Falchi che era stata portata alla follia in seguito agli oscuri eventi dell’Eclissi, un evento che si attiva quando giunge il momento per il portatore del Bejelit di scegliere di sacrificare ciò che ha di più caro al mondo per poter esaudire i suoi più reconditi desideri, e magari diventare anche un mebro della stessa Mano di Dio ispirata ai Cenobiti di Hellraiser.

Griffith ha continuato a cercare di governare il mondo, mettendo insieme una nuova versione della sua ex banda di mercenari che incorpora sia umani che demoni, nel tentativo di riunire tutte le diverse razze che attualmente occupano il mondo contorto creato da Kentaro Miura.

Berserk – come sarebbe stato il suo volto se lo avessero disegnato altri mangaka?

Yoker666 è un artista di Reddit che ha preso l’aspetto originale di Griffith e lo ha rivisitato attraverso gli stili grafici di una serie di diversi franchise di anime, tra cui Dragon Ball, Le bizzarre avventure di JoJo, Demon Slayer, My Hero Academia e altre:

Ora che Griffith ha il potere di un Dio, i fan si chiedono se e in che modo Guts sarà in grado di sconfiggere alla fine il suo ex amico che ha preso così tanto dal soldato torturato e dai suoi ex compagni dell’Armata dei Falchi, quasi tutti deceduti a causa dell’Eclissi.

