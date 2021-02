Attraverso le pagine del catalogo Manicomix di febbraio, vi riportiamo le novità saldaPress di aprile 2021.

Le novità saldaPress di aprile 2021

THE WALKING DEAD COLOR EDITION 2

Autore: Robert Kirkman, Tony Moore e Dave McCaig

Pagine: 64pp. colore Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato

Codice: 9788869198540 (regular) – 9788869198557 (variant)

Prezzo: 4,90€ (regular) – 6,00€ (variant)

Nel secondo numero, dopo che Rick si è finalmente ricongiunto con la propria famiglia, può riabbracciare anche il suo migliore amico Shane e parlare con Lori di quello che è accaduto nei primi terribili giorni dell’apocalisse che sta sconvolgendo il mondo. DOPO 15 ANNI DI ENORME SUCCESSO NEGLI USA E IN ITALIA, TORNA IL CAPOLAVORO DI ROBERT KIRKMAN IN UNA NUOVA, ECCEZIONALE E INEDITA VERSIONE A COLORI.

OBLIVION SONG 5

Autore: Robert Kirkman, Lorenzo De Felici e Annalisa Leoni

Pagine: 144pp. colore Formato: 16,8×25,6cm

Rilegatura: brossurato e cartonato Codice: 9788869198342 (cartonato)

9788869198335 (brossurato) Prezzo: 19,90€ (cartonato) – 14,90 (brossurato)

Sono passati diversi anni dall’evento che ha rivelato al mondo l’esistenza della dimensione parallela di Oblivion. La scienza è progredita e i viaggi interdimensionali – ora all’ordine del giorno e alla base di incredibili progressi nella ricerca farmaceutica – permettono la comunicazione tra la Terra e la comunità che ha scelto di vivere su Oblivion. Ma la tranquillità non è destinata a durare: a Oblivion, infatti, il gruppo dei misteriosi esseri conosciuti come Senza Volto, composto da diverse fazioni in lotta fra di loro, sta per dare origine a un conflitto che potrebbe coinvolgere anche gli umani, arrivando addirittura a mettere a repentaglio la nostra dimensione.

IL NUOVO CAPITOLO DELL’ORIGINALE SERIE DI FANTASCIENZA TARGATA SKYBOUND CHE REIVENTA IL GENERE SURVIVAL

OUTCAST 24 – LA FUSIONE PARTE 3

Autore: Robert Kirkman e Paul Azaceta Pagine: 48pp. b/n

Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato

Codice: 9788869196713 (cover a) – 9788869197529 (cover b)

Prezzo: 2,90€ cad.

Tutto quello che doveva compiersi trova qui la propria soluzione. I destini di Kyle, dei Reietti e dei posseduti che hanno cercato di prendere possesso della nostra dimensione si intrecciano per l’ultima, esplosiva volta.

FINALMENTE IL GRAN FINALE DI OUTCAST. IL TERZO ALBO DELL’ULTIMO STORY ARC DELLA SAGA DI ROBERT KIRKMAN E PAUL AZACETA, DISPONIBILE COME GLI ULTIMI TRE ALBI DELLA SERIE CON COVER A E COVER B

BUZZKILL

Autore: Donny Cates, Max Reznicek e Geoff Shaw Pagine: 108pp. colore

Formato: 18×27,5cm Rilegatura: cartonato Prezzo: 19,90€

Ruben è un supereroe assolutamente non convenzionale dato che i suoi poteri derivano dal consumo di alcol e droghe illegali. Ma un giorno, di fronte a una minaccia in grado di porre

fine al mondo, Reuben beve così tanto da svenire. Quando si riprende, scopre di aver salvato il mondo, ma non ha assolutamente idea di come abbia fatto nè ricorda il perché. E così, anche se ciò significa rinunciare ai suoi super poteri, Ruben decide di iniziare un percorso di disintossicazione. Una scelta questa che lo aiuterà a mettere insieme non solo gli eventi di quel blackout ma anche i frantumi della sua vita di alcolizzato e tossicodipendente. Comico e tragico al tempo stesso, Buzzkill è sia una metafora della dipendenza che una nuova e originale rilettura della figura del super eroe.

UN GRAPHIC NOVEL DI CADUTA E RINASCITA SCRITTO DA DONNY CATES INSIEME AL MUSICISTA MARK REZNICEK E DISEGNATO DAL TALENTUOSO GEOFF SHAW

LYNN SCENDE ALL’INFERNO

Autore: Lonnie Nader, Zac Thompson e Kyle Charles

Pagine: 120pp. colore Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: cartonato

Codice: 9788869198403 Prezzo: 19,90€

Cosa saresti disposto a fare per riavere accanto le persone che ami? La risposta che dà a questa antica domanda Lynn, una madre di mezz’età rimasta sola al mondo, è senza esitazioni: qualunque cosa. Compreso scendere all’Inferno accompagnata da due eccezionali spiriti guida come William Blake e Agatha Christie. Perché è laggiù che, forse, Lynn riuscirà a ritrovare i suoi cari e riportarli alla luce.

UN RACCONTO DI MODERNI PECCATORI SPROFONDATI IN SURREALI SCENARI INFERNALI, DEDICATO A CHI CREDE NEL POTERE DELLE STORIE E AMA LA GRANDE LETTERATURA

ANGEL 2 – LA CITTÀ DEI DEMONI

Autore: Joss Whedon, Bryan Edward Hill e Gleb Melnikov

Pagine: 128pp. colore Formato: 16,8×25,6cm

Rilegatura: cartonato Codice: 9788869198427 Prezzo: 19,90€

Con Angel bloccato a Sunnydale proprio a causa della Bocca dell’Inferno, un’apertura tra la nostra dimensione e quella degli Inferi, Los Angeles ha una sola possibilità di salvarsi: il vampiro Spike e l’eterogenea squadra che metterà in piedi con Winfred Burkle e Charles Gunn per far fronte all’ondata di male puro che si sta abbattendo sulla Città degli Angeli.

IL NUOVO CAPITOLO DI ANGEL, LA SERIE DEL BUFFYVERSE CON PROTAGONISTA UNO DEI VAMPIRI PIÙ ICONICI DELLA CULTURA POP, REINVENTATO PER UNA NUOVA GENERAZIONE DI LETTORI

BRINDILLE OMNIBUS

Autore: Frédéric Brrémaud e Federico Bertolucci

Pagine: 192pp. colore Formato: 19×27,5cm Rilegatura: cartonato

Codice: 9788869197574 Prezzo: 30,00€

Dopo il successo dell’edizione in due volumi, Brindille, il loro ultimo lavoro pubblicato in Francia e in Italia, è finalmente disponibile in versione Omnibus, in un un unico e corposo volume. Una favola fantasy adatta ai lettori di tutte le età, che lo scorso anno ha riscosso un grande successo tra i lettori europei.

DA UN’AVVENTURA EMOZIONANTE E DAL FINALE SORPRENDENTE NONCHÉ DAGLI SPETTACOLARI DISEGNI PIENI DI POESIA

EMMA WRONG

Autore: Lorenzo Palloni e Laura Guglielmo Pagine: 160pp. colore

Formato: 19×27,5cm Rilegatura: cartonato Codice: 9788869198366

Prezzo: 19,90€

America, 1951. A tre giorni dal primo test nucleare sul suolo americano. Sotto il sole cocente del deserto del Nevada, a pochi chilometri dal sito in cui avverrà quell’esperimento, il corpo senza vita di una donna galleggia a faccia in giù nella piscina di un motel. Un motel che pullula di spie mescolate alle persone radunatesi lì per assistere al test atomico. Tra di loro, Emma, una donna forte e determinata, alla ricerca di Michael, il misterioso uomo di cui è innamorata.

UNA STORIA D’AMORE E FINZIONI, CHE CI FA RIFLETTERE SU COSA SAREMMO DISPOSTI

A FARE PUR DI RAGGIUNGERE QUALCUNO CHE, NEL PROFONDO DEL NOSTRO CUORE, AMIAMO DISPERATAMENTE

GODZILLA – ALL’INFERNO

Autore: James Stokoe, Bob Eggleton, Buster Moody, Ibrahim Moustafa

e Dave Wachter Pagine: 120pp. col. Formato: 18×27,5cm

Rilegatura: cartonato Codice: 9788869198397 Prezzo: 24,90€

Il gigantesco lucertolone radioattivo viene precipitato negli inferi e qui, in una struttura analoga a quella dei gironi danteschi, incontrerà uno dopo l’altro le versioni demoniache dei suoi nemici più famosi e pericolosi, insieme ad alcuni avversari nuovi di zecca e assolutamente terrificanti. Un viaggio immaginifico ed emozionante già a partire dai disegni, affidati a grandi talenti del fumetto USA tra i quali James Stokoe, perfettamente

a suo agio in questa originale e surreale rilettura infernale di Godzilla.

UN ELEGANTE VOLUME DI GRANDE FORMATO, DA LEGGERE E COLLEZIONARE, PER PER

SCOPRIRE COME SE LA CAVERÀ IL RE DEI KAIJU NELLA SUA ORA PIÙ BUIA

GODZILLA 7

Pagine: 48pp. colore Formato: 16,8×25,6cm

Rilegatura: spillato Codice: 9788869198816 Prezzo: 3,90€

Un piano per liberare il nostro pianeta da re Gidorah si ritorce contro di noi e la Terra deve affrontare una imprevedibile e devastante calamità! Un nuova tecnologia proveniente da un altro pianeta potrebbe essere l’unica speranza di salvezza.

IN QUESTO NUMERO I DUE NUOVI CAPITOLI DI OBLIVION, LA STORIA SCRITTA DA JOSHUA HALE FIALKOV E DISEGNATA DA BRIAN CHURILLA.

