Vi riportiamo le uscite saldaPress di marzo 2021 con il calendario aggiornato con le date di uscita.

Le uscite saldaPress di marzo 2021

4 marzo

INVINCIBLE STAGIONE 1 – PACK TPB 1, 2, 3

THE WALKING DEAD RACCOLTA 7

Autore: Robert Kirkman Pagine: 576pp. b/n Formato: 16x21cm

Rilegatura: brossurato Codice: 9788869196577 Prezzo: 19,90€

PROSEGUE LA SAGA DI SOPRAVVIVENZA AMBIENTATA IN UN MONDO POPOLATO DA

NON-MORTI CREATA E SCRITTA DA ROBERT KIRKMAN – La guerra è finita. Negan è caduto e i Salvatori sono stati sconfitti. Le comunità di Hilltop, del Regno e di Alexandria

credevano di poter finalmente trovare un po’ di pace per potersi dedicare a ricostruire la società. Ma non è andata così: dai boschi, infatti, è giunto un nuovo nemico. Sono tanti,

sono feroci, vivono mascherati in mezzo ai vaganti e sembrano aver abbandonato ogni forma di umanità in favore di uno stile di vita basato sugli istinti più primordiali. Ora le comunità sanno che, finché attorno a loro ci saranno i Sussurratori, ogni sogno di una vita serena è destinato a cadere.

REAVER 2 AI CONFINI DEL MONDO

Autore: Justin Jordan e Niko Henrichon Pagine: 120pp. colore

Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: cartonato

Codice: 9788869198243 Prezzo: 19,90€

UN FANTASY OSCURO, IRONICO E CARATTERIZZATO DA TINTE ROSSO SANGUE CHE

TRACCIANO LA LINEA DELL’EVOLUZIONE DEL GENERE DOPO GAME OF THRONES – Niente a che vedere con i lussureggianti boschi degli elfi, le splendide contee degli hobbit e le profonde caverne dei nani di J.R.R. Tolkien. Il continente di Madaras è popolato da gente

brutta, sporca e cattiva! Il secondo, epico volume di Reaver – la nuova serie fantasy targata Skybound – ci racconta di come il brutale Essen Breaker – conosciuto anche come “il figlio del diavolo” – sia stanco di combattere, specialmente dopo il tragico epilogo della spedizione all’Incudine. Per cercare la pace, ha viaggiato fino ad Has Haaden, la città ai confini del mondo. Ma dove va Breaker, va anche la morte stessa.

11 marzo

THE WALKING DEAD COLOR EDITION 1

Autore: Robert Kirkman, Tony Moore e Dave McCaig Pagine: 64pp. colore

Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato

Codice: 9788869198519 (regular) – 9788869198526 (variant)

Prezzo: 2,99€ (regular) – 6,00€ (variant)

DOPO 15 ANNI DI ENORME SUCCESSO NEGLI USA E IN ITALIA, TORNA IL CAPOLAVORO DI

ROBERT KIRKMAN IN UNA NUOVA, ECCEZIONALE E INEDITA VERSIONE A COLORI – L’epopea di Rick Grimes, che si risveglia dal coma in un mondo in balìa dell’apocalisse zombie, riparte dall’inizio in questa edizione in albi mensili coi colori di Dave McCaig. Una straordinaria occasione per immergersi nella serie più popolare degli ultimi 20 anni per chi ancora non l’ha letto e per vederla con occhi nuovi per chi l’ha già amata e divorata. Il primo numero disponibile al prezzo lancio di 2,99 euro, mentre i primi sei numeri sono disponibili anche in edizione variant, con cover disegnate da Arthur Adams.

LOVE – IL CANE

Autore: Frédéric Brrémaud e Federico Bertolucci

Pagine: 96pp. colore Formato: 19×27,5cm Rilegatura: cartonato

Codice: 9788869197536 Prezzo: 19,90€

LOVE È IL CAPOLAVORO DI FRÉDÉRIC BRRÉMAUD E FEDERICO BERTOLUCCI: UN

CICLO DI STORIE AUTOCONCLUSIVE CHE HANNO SEMPRE PER PROTAGONISTI GLI

ANIMALI – Australia è il nuovo capitolo di Love e, per la prima volta, entra in scena un uomo. Per la precisione un cacciatore. Ma il vero protagonista è il suo cane che, nel tentativo di tornare a casa, dovrà vedersela con serpenti, koala, canguri, vombati e tutte le altre razze che popolano lo straordinario continente australiano. Brrémaud e Bertolucci ci regalano ancora una volta un capolavoro, capace di rapire lettori di tutte le età e sbalordire per la straordinaria storia e gli eccezionali disegni.

18 marzo

OUTCAST 23 LA FUSIONE PARTE 2

Autore: Robert Kirkman e Paul Azaceta Pagine: 48pp. b/n

Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato

Codice: 9788869196706 (cover a) – 9788869197512 (cover b)

Prezzo: 2,90€ cad.

IL SECONDO DI TRE ALBI CHE CI CONDURRANNO AL GRAN FINALE DELLA SAGA DI

ROBERT KIRKMAN E PAUL AZACETA – La Fusione è imminente: è ora di fare i conti col passato e con le scelte compiute. Così, mentre il suo viaggio sta per concludersi, il reverendo Anderson inizia a chiedersi se, per caso, non sia sempre stato dalla parte sbagliata, e Megan vedrà finalmente la fine del suo incubo.

GODZILLA 6

Autore: JOSHUA HALE FIALKOV e Brian Churilla Pagine: 48pp. colore Formato: 16,8×25,6cm

Rilegatura: spillato Prezzo: 3,90€

DOPO LA CONCLUSIONE DI CATACLISMA, LA MINISERIE SCRITTA DA CULEEN BUNN, ECCO

OBLIVION, LA STORIA SCRITTA DA JOSHUA HALE FIALKOV E DISEGNATA DA BRIAN CHURILLA. CONTIENE GODZILLA – OBLIVION 1-2 – Uno scienziato ha creato un portale per accedere a un’altra dimensione in cui i mostri sono i dominatori assoluti. Inizia così una spedizione terrificante in un mondo in cui la speranza è morta e Godzilla è il Re dei Mostri senza rivali. Ma cosa succede quando un cucciolo di kaiju decide di indietro nella dimensione in cui non ci sono mostri?

ANNIHILATOR PATTO CON IL DIAVOLO

Autore: Grant Morrison e Frazer Irving Pagine: 224pp. colore

Formato: 18×27,5cm Rilegatura: cartonato

Codice: 9788869198212 Prezzo: 24,90€

UN GIOIELLO DELL’ARTE SEQUENZIALE CONTEMPORANEA FIRMATO DA GRANT MORRISON (NAMELESS, THE INVISIBLES) E FRAZER IRVING (BATMAN & ROBIN) – Ray Spass è uno sceneggiatore cinematografico ormai a fine carriera. Pressato dal suo produttore, sta lavorando alla sua ultima sceneggiatura: un film di fantascienza che ha per protagonista il personaggio di Max Nomax. Ma Max Nomax esiste davvero e ciò che sta scrivendo Spass, in realtà, è la storia della sua vita. Il problema è che la vita di Spass sta per finire e allo sceneggiatore restano solo sette giorni per concludere il suo lavoro.

FIREFLY 3 IN FUGA DAL PASSATO

Autore: Joss Whedon, Dan Mcdaid e Marcello Costa

Pagine: 120pp. colore Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: cartonato

Codice: 9788869198175 Prezzo: 19,90€

LA SERENITY DECOLLA DI NUOVO IN QUESTO TERZO VOLUME DEDICATO A FIREFLY,

LA SERIE A FUMETTI CHE AMPLIA I CONFINI NARRATIVI DI UNO DEGLI SPACE WESTERN

TV PIÙ AMATI IN ASSOLUTO – In questo terzo capitolo il capitano Malcolm Reynolds

e la sua ciurma, ancora alle prese con le conseguenze della Guerra dell’Unificazione, si ritroveranno messi alle strette. Per affrontare i loro nemici, gli Unificatori, dovranno allearsi con persone tutt’altro che raccomandabili… e non sempre vale la regola “il nemico del mio

nemico è mio amico”. E non sempre – anzi, quasi mai – si può sfuggire al proprio passato.

25 marzo

DIE! DIE! DIE! VOLUME 2

UNDISCOVERED COUNTRY 2 – UNITÀ

Autore: Scott Snyder, Charles Soule e Giuseppe Camuncoli

Pagine: 176pp. colore Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: cartonato

Codice: 9788869198250 Prezzo: 19,90€

IL SECONDO CAPITOLO DI UNDISCOVERED COUNTRY, LA SERIE RIVELAZIONE DEL 2020 – In un futuro non troppo lontano, gli Stati Uniti d’America si sono “chiusi fuori” dal resto del mondo. Ora il Paese è una terra pericolosa e inesplorata, in cui però un gruppo

scelto ha dovuto avventurarsi per trovare la cura a un virus letale che minaccia l’intero pianeta. Dopo essere riuscito a sfuggire alle prime minacce incontrate, il gruppo deve ora dirigersi verso una zona chiamata “Unità”, caratterizzata da una tecnologia inimmaginabile. Unità si rivelerà un rifugio sicuro in mezzo a una terra di pericoli o un luogo ancora più pericoloso e terrificante?

INVINCIBLE #1 – TV SERIES CELEBRATION

