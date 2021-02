Le uscite Planet Manga del 18 Febbraio 2021 vedono il ritorno in Italia di Sing “Yesterday” fo Me di Kei Toume, da anni lasciato interrotto da Kappalab/Ronin Manga.

Proseguono serie come Beastars, Gunslinger Girl e Platinum End.

Di seguito tutte le uscite Planet Manga del 18 Febbraio 2021, qui le novità in uscita a Marzo.

Sing “Yesterday” For Me 1

di Kei Toume

7,00 €

Takane & Hana 17

di Yuki Shiwasu

4,90 €

Penultimo numero! Takane e Hana ne hanno passate tante, ma ormai stanno ufficialmente insieme. Non rimane che uno scoglio da superare: far sapere della loro relazione ai membri del clan Takaba. Accetteranno che il rampollo della loro famiglia sposi una liceale “popolana”? Lo spassoso manga di Yuki Shiwasu sta per giungere al termine!