L’anime di Jujutsu Kaisen è entrato ormi nel vivo dei combattimenti tra l’Istituto di Arti Occulte di Tokyo e la scuola gemellata di Kyoto.

Come ben sappiamo, l’obbiettivo della scuola rivale è quello di uccidere Yuji e di farlo sembrare un incidente. Tutto ci aspettavamo quindi, tranne che i combattimenti fossero interrotti all’improvviso dalla comparsa di alcuni vecchi nemici, aiutati da un nuovo cattivo.

ATTENZIONE! L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER DELL’EPISODIO 18 DELL’ANIME DI JUJUTSU KAISEN

Nell’episodio 18 della serie, Mahito e altri spiriti maledetti fanno la loro comparsa ​​sul campo di addestramento. I ragazzi sono tagliati fuori dal resto del mondo a causa di un velo che ricopre tutto il campo di addestramento come una cupola nera e impenetrabile.

Gojo, Gakuganji e Utahime si precipitano ad aiutare i ragazzi ma non arrivano in tempo poiché la barriera circonda già il campo di battaglia. Gojo si prepara ad abbatterla ed è allora che si rende conto di non potere entrare: il velo gli nega l’accesso in cambio del permesso a tutti gli altri.

Non ha altra scelta se non quella di chiedere agli altri due di precederlo per poter così aiutare i propri studenti. Ecco allora che, una volta entrati, i due si trovano faccia a faccia con un nuovo cattivo di nome Juzo Kamiya.

Juzo Kamiya è doppiato nientemeno che da Tetsu Inada, già famoso per avere dato la voce a Endeavour in My Hero Academia, e Jesus Burgess in One Piece.

Juzo Kamiya non è una maledizione ma uno stregone e proprio per questo è ancora più pericoloso. Inoltre sembra preferire che le sue vittime siano giovani donne, visto il modo in cui ha mostrato disprezzo all’idea di combattere contro Gakuganji. L’episodio si conclude quindi con l’anziano stregone che tira fuori la sua chitarra e ordina a Utahime di andare avanti per salvare gli studenti come priorità assoluta.

Per sapere come si evolverà la situazione non ci resta che attendere i prossimi episodi. Quello che sappiamo per certo, però, è che tra gli obiettivi dei nemici c’è Gojo poiché è l’unico a essere tenuto fuori dal campo di addestramento dal velo di Kamiya.

