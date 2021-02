Il franchise di Sailor Moon ha annunciato che nel parco a tema Tokyo Mystery Circus verrà allestita un’escape room basata sul progetto del film anime Bishōjo Senshi Sailor Moon Eternal (Pretty Guardians Sailor Moon Eternal The MOVIE ).

Chiamata “Fuga dalla festa nuziale della notte oscura”, l’escape room verrà aperta al pubblico dal 22 aprile 2021 al 17 aprile 2022.

Sailor Moon – tutti i dettagli dell’escape room

Come possiamo ben supporre dall’evocativo titolo, la storia dell’escape room si svolge alla festa di matrimonio di una celebrità. A metà della festa, tuttavia, gli ospiti della festa e le cinque guerriere Sailor finiscono intrappolati in una dimensione alternativa a causa delle macchinazioni di Dead Moon. I partecipanti allora dovranno trasformarsi in Sailor Guardian in addestramento per salvare le persone intrappolate, risolvendo e completando varie missioni.

La cosa più innovativa dell’escape room è la funzione di mappatura della proiezione. Man mano che i giocatori avanzano nella storia, i misteri e le missioni appariranno sul tavolo. Nel gioco ci saranno anche situazioni in cui il giocatore dovrà usare le proprie abilità di Sailor Guardian per procedere.

Si può entrare nell’escape room in gruppi di cinque e il gioco ha la durata di un’ora. All’inizio di una sessione, i partecipanti devono farsi scattare una foto e, al termine del gioco, riceveranno una foto di se stessi trasformati in Sailor Guardian.

I biglietti in prevendita saranno in vendita per i membri del fan club ufficiale di Pretty Guardians il 13 marzo. I biglietti d’ingresso generale saranno in vendita il 20 marzo sul sito web del Tokyo Mystery Circus.

A proposito di Sailor Moon Eternal

I film di Sailor Moon Eternal segnano i 25 anni dall’ultima volta che il franchise è stato proiettato nei cinema in Giappone.

Il primo film di Sailor Moon Eternal doveva originariamente essere lanciato in Giappone l’11 settembre 2020, ma è stato posticipato all’8 gennaio 2021 a causa della diffusione della nuova malattia da coronavirus in Giappone. Per quanto riguarda invece il secondo film, Sailor Moon Eternal Parte 2 ha debuttato nei cinema del Giappone l’11 Febbraio 2021.

Il film, che conclude l’adattamento animato della saga Dead Moon del manga di Naoko Takeuchi, ha salutato il pubblico con un teaser in Inglese che recita “Continua” lasciando intendere che la nuova trasposizione del manga, iniziata con Crystal, proseguirà con l’adattamento dell’ultima saga Sailor Stars.

Acquista il primo volume di Pretty guardian Sailor Moon. Eternal edition