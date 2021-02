Kabi Nagata, autrice nota per La Mia Prima Volta – My Lesbian Experience with Loneliness, sta per lanciare un nuovo manga.

Si intitola Meisо Senshi Nagata Kabi: Gourmet de Go! (Il Guerriero Errante Kabi Nagata: Vai Gourmet!) e debutterà il 19 Febbraio 2021 sul sito di manga online Web Action di Futabasha.

Racconterà la storia dei disturbi alimentari dell’autrice e il suo voler mangiare eccessivamente.

Kabi Nagata in Italia

In Italia J-POP Manga ha pubblicato due opere di Kabi Nagata: la già citata La Mia Prima Volta – My Lesbian Experience with Loneliness, premiata con il premio Micheluzzi, e Lettere a Me Stessa – Dopo La mia Prima Volta.

La Mia Prima Volta – My Lesbian Experience with Loneliness

Euro 10

28 anni. Zero autostima. Nessun futuro. Nessuna esperienza sessuale. Dopo una vita vissuta tra depressione, problemi alimentari e di autolesionismo, una ragazza decide di affidarsi ai servizi di una escort per affrontare il primo passo verso l’esperienza che spera la renderà un’autentica persona adulta. O che le permetterà, almeno, di ricevere un abbraccio. Il report autobiografico del primo passo dell’autrice verso la ricerca della propria identità e l’accettazione della propria sessualità.

Lettere a Me Stessa – Dopo La mia Prima Volta:

Euro 16

Kabi prova a dare una svolta alla sua vita, cercando di andare a vivere da sola e di recuperare il rapporto complicato con i suoi genitori, protagonisti inconsapevoli del suo report autobiografico. Le sfide sono difficili e l’esito reso incerto dalle patologiche insicurezze della protagonista. In un momento del genere, una soluzione può essere quella di cercare aiuto dall’unica persona che può capire veramente in un dialogo serrato con se stesso. L’autrice ci racconta le sue battaglie quotidiane con disarmante sincerità: la depressione, gli effetti della fama, le sfumature della solitudine e, soprattutto, l’importanza di accettarsi.

