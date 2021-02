Dragon Ball si è classificato ancora primo nella classifica delle IP (intellectual proprieties o proprietà intellettuali) di Bandai Namco, società giapponese specializzata nel settore dei videogiochi ma anche video, musica e altri prodotti di intrattenimento relativi alle sue proprietà intellettuali.

La società ha recentemente pubblicato la sua analisi del terzo trimestre delle sue IP più redditizie.

Ovviamente, Dragon Ball è arrivato ancora una volta primo. Cosa abbastanza prevedibile, tutto sommato, tenendo conto che il franchise creato da Akira Toriyama ha saputo, diligentemente, reinventarsi anno dopo anno anche attraverso videogiochi e webseries mantenendo così alta l’attenzione su di sé, senza contare poi il merchandise che da sempre si rinnova, mantenendo così elevato l’interesse dei collezionisti.

Bandai Namco's fiscal year 2021 3rd quarter results. As with last quarter DB is still #1 and still up year over year by a small amount. BN expects it to be down by year's end still though. Their firecasts are always low, but there also aren't any new games releasing before April. pic.twitter.com/z82KjQG1p7

— Ethan Law🏳️‍🌈 (@ArchedThunder) February 8, 2021