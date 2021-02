Gou Tanabe porterà a conclusione Innsmouth no Kage, il suo adattamento manga del romanzo The Shadow over Innsmouth di Howard Phillips Lovecraft pubblicato in Italia con il titolo La Maschera di Innsmouth.

L’ultimo capitolo verrà pubblicato il 12 Marzo 2021 sul numero 4 della rivista di seinen manga Monthly Comic Beam di Enterbrain (gruppo Kadokawa).

Gou Tanabe e Innsmouth no Kage

Gou Tanabe ha lanciato Innsmouth no Kage il 12 Maggio 2020 sulle pagine del mensile Monthly Comic Beam.

In Italia il manga è ancora inedito, mentre il romanzo è uscito per Nuova Editrice Berti:

Misteriosa località all’apparenza abbandonata, centro di oscuri rituali esoterici, la cittadina portuale di Innsmouth, New England, sembra ormai scomparsa dalle mappe. Un giovane viaggiatore ci finisce per caso e mentre cerca informazioni sulla storia locale, gli capita di ascoltare il lungo e delirante racconto di un vecchio marinaio ubriaco, Zadok Allen, che gli narra di demoniache creature degli abissi arrivate da mari lontani. Uscito nel 1936, e Shadow Over Innsmouth è considerato uno dei migliori racconti del terrore di Lovecraft e riprende un suo incubo ricorrente, ovvero la metamorfosi dalla forma umana, in un’inquietante variante al mito di Cthulhu.

J-POP sta pubblicando gli adattamenti precedenti, come Il Colore Venuto dallo Spazio, Le Montagne della Follia, L’Ombra Venuta dal Tempo e il più recente Il Richiamo di Chtulhu (di cui potete leggere qui la nostra recensione):

Il maestro Gou Tanabe torna a rileggere l’opera lovecraftiana cimentandosi con uno dei racconti più celebri e iconici del maestro dell’orrore di Providence: Il richiamo di Cthulhu. Francis Wayland Thurston rinviene i diari e i documenti del suo defunto prozio, morto in quello che in apparenza fu un incidente. È l’inizio di un viaggio che condurrà Thurston verso un’avventura inquietante che sconvolgerà per sempre la sua esistenza e la sua cognizione dell’universo.

Flashbook Edizioni ha invece pubblicato il suo Mr. Nobody (tre volumi, concluso).

Acquista Il richiamo di Cthulhu