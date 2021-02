Marvel ha finalmente annunciato e confermato la data di uscita finale della nuova serie X-Corp e ha svelato alcuni dettagli riguardo i primi albi in anteprima.

Originariamente, X-Corp sarebbe dovuta essere una nuova serie degli X-Men programmata in uscita per il 2 febbraio 2020, disegnata da Carmen Nunez Careno, ma poi le cose sono precipitate, soprattutto a causa della pandemia globale che ha scombussolato tutto il settore dell’intrattenimento.

Solo di recentemente si è iniziato a parlare di un suo ritorno, precisamente dopo il piccolo teaser di dicembre.

Ora è stato ufficialmente annunciato da Marvel che X-Corp #1 di Tini Howard e Alberto Foche uscirà nelle fumetterie statunitensi a maggio.

L’X-Book che ogni fan stava aspettando è finalmente arrivato! X-CORP, scritto da Tini Howard (EXCALIBUR) e disegnato da Alberto Foche (Dan Dare) arriverà sugli scaffali a maggio. Portando il piano generale di Jonathan Hickman per la razza mutante al livello successivo, la serie presenterà in anteprima un nuovissimo gruppo di X-Men che dimostrerà una volta per tutte che la razza mutante significa imprese!

Continua l’anticipazione:

Gli accordi sono stati conclusi. Il genere mutante è al sicuro su Krakoa. Mentre il Reign of X continua, quali sono i desideri dei mutanti che hanno tutto? A guidare la carica è X-CORPORATION, guidata dai CXO Monet St. Croix e Warren Worthington, un duo spietato e spietato in sala riunioni come su un campo di battaglia. Ma X-Corp ha bisogno di qualcosa di più dei suoi prestanome. Mentre Monet si propone di formare la loro squadra con alcune delle menti più brillanti e devianti del genere mutante, Warren si trova in un teso confronto con uno dei primi alleati di Krakoa che vuole sapere la verità: sulle ali di Angel, X-Corp si schianterà o salire?