Il CEO di Disney Bob Chapek ha confermato che, nonostante la situazione pandemica ancora in corso, Black Widow verrà trasmesso nei cinema e teatri durante il mese di maggio.

Confermata la data di uscita

Il primo film da solista di Natasha Romanoff, in cui Scarlett Johansson avrebbe dovuto interpretare la temuta Vedova Nera, sarebbe dovuto essere il primo della nuova Fase 4 dei Marvel Studios, che dunque avrebbero finalmente lanciato gli Avengers nella nuova era dei cinecomic.

Però, similmente al resto della scena cinematografica, la pandemia ha ritardato anche il programma dell’MCU, con il progetto rinviato alcune volte fino ad arrivare a una data di uscita di maggio 2021 e poche ore fa, sebbene la problematica dovuta al Coronavirus sia ancora incombente, il CEO di Disney Bob Chapek ha finalmente confermato l’appuntamento, estasiando i fan ancora più ansiosi per il ritorno atteso da oltre 3 anni.

Sulla scia della sua controversa morte in Avengers: Endgame, i Marvel Studios sperano di chiudere adeguatamente l’arco di Nat tramite il film diretto da Cate Shortland. Per aggirare la sua scomparsa, Black Widow adotterà un approccio al periodo ambientato nei due anni tra Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War.

Detto questo, altri attori chiave nella vita dell’eroina stanno per essere introdotti nell’MCU, in particolare, la sua famiglia trovata in Russia che include Alexei Shoskatov, alter ego di Red Guardian, interpretato da David Harbour, Yelena Belova, interpretata da Florence Pugh e Melina di Rachel Weisz. Nel frattempo, il misterioso Taskmaster sarà il suo cattivo principale.

Disney+ e Black Widow

Già ritardato di un anno intero, la Disney non ha intenzione di far uscire Black Widow su Disney+, almeno non ancora.

Durante l’Investor’s Call della Disney, Chapek ha affermato che il progetto Marvel Studios è destinato a una versione cinematografica e per quanto possibile, la situazione verrà conservata tale. Detto questo, nessuno esclude ancora nulla, considerando quanto sia instabile la situazione.

