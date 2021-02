Star Comics, attraverso una diretta sul proprio canale YouTube ufficiale, ha presentato le novità manga di Aprile 2021 che saranno caratterizzate da edizioni speciali e gadget allegati.

Star Comics, ritorna Shaman King

Si parte il 31 Marzo con Shaman King Final Edition: la nuova edizione del manga di Hiroyuki Takei, basata sulla più recente edizione di Kodansha in 35 volumi, debutterà con un Premier Pack da fumetteria che include i volumi 1 e 2 della serie e un set di sticker al prezzo di € 11,80.

Star Comics pubblicherà la serie con periodicità quindicinale.

Tornano le avventure di Yoh e i suoi compagni in una nuova edizione da urlo, che grazie a un’inedita veste grafica, pagine a colori, testi accuratamente revisionati e un’innovativa presentazione con doppia sovraccoperta (che propone le “classiche” illustrazioni della prima edizione assieme a rivisitazioni totalmente inedite), vi permetterà di gustare a pieno il capolavoro indiscusso del maestro Takei!

Lo stesso giorno, sempre in fumetteria, sarà disponibile il pack composto dal volume 27 di My Hero Academia e dall’anime comics del film Two Heroes; incluso nel pacchetto anche una spilla (costo € 16,30).

Star Comics, Shirayuki e Solo Leveling

Il 14 Aprile 2021 arriverà Shirayuki dai Capelli Rossi: il primo volume avrà il prezzo di lancio di 2,50 Euro, il secondo (dal 19 Maggio) 3,90 a fronte di un prezzo di copertina di 5,50 Euro.

Shirayuki è una ragazza dai lunghi capelli rossi che incontra il famoso, ma stupido, principe Raji. Questi appena la vede le ordina di diventare una sua concubina. Terrorizzata dall’idea, senza un posto dove rifugiarsi, decide di tagliarsi i capelli e fuggire in un paese vicino attraversando un fitto bosco. Qui incontra Zen, un ragazzo che curerà le sue ferite…

Sempre il 14 Aprile in fumetteria il volume 4 di Record of Ragnarok uscirà in edizione variant con 4 segnalibri in pvc.

Infine, lo stesso giorno esordirà l’atteso webtoon Solo Leveling, disponibile anche in edizione variant con copertina effettata (9,90 Euro, solo fumetteria):

Il “Gate”, un misterioso portale che collega il mondo umano a quello di terribili mostri, mette a rischio la vita degli esseri umani. Delle persone con particolari poteri, gli “hunter”, combattono per contrastarli. Jinwoo Sung è molto debole, senza particolari abilità, ed è schedato come hunter di “grado E”. Nonostante questo, cerca di fare del suo meglio per portare avanti il suo compito e pagare le spese mediche della madre… Ma un giorno, a seguito di un inspiegabile evento, Jinwoo comincia a sviluppare i suoi poteri… Che possa diventare un imbattibile hunter di “grado S”?

