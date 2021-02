Black Clover 281 ha già preparato il terreno per quella che sarà la nuova evoluzione di Asta e delle sue capacità con il nuovo cliffhanger della serie! L’anime di Black Clover potrebbe finire presto, ma la serie manga originale di Yuki Tabata sta affrontando dei momenti molto importanti, mentre si sta facendo strada attraverso la seconda fase principale dell’arco narrativo del Regno di Spade.

Black Clover 281 – Asta protagonista di un nuovo cliffhanger

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler per Black Clover 281.

Asta si era allenato con Nacht per utilizzare al meglio le sue abilità demoniache e, seguendo il suo rituale vincolante, Asta e il suo Demone si erano allenati il ​​più possibile per padroneggiare con successo la loro modalità Devil Union.

Black Clover 281 promette che non dovremo aspettare molto prima di vedere la modalità Devil Union di Asta al suo livello massimo, poiché si vede Asta attivarlo insieme a Liebe per proteggere il Regno di Clover da un massiccio attacco demoniaco.

Black Clover 281 riprende dal terrificante cliffhanger che ha visto un gruppo di Diavoli fuoriuscire attraverso i cancelli ora aperti degli Inferi, e il Regno di Clover era stato contrassegnato come il bersaglio di un enorme Demone molto simile a quello originale dell’inizio della serie.

Quando Nacht si rende conto che il Regno di Clover è nei guai, il capitolo rivela come coloro che sono ancora rimasti nel Regno stiano lottando per trattenere l’enorme minaccia. Quando falliscono tutti, iniziano a perdere la speranza mentre il Diavolo inizia a caricare un’enorme esplosione di energia oscura. Ma proprio mentre sta per lanciare l’attacco, Asta arriva volando con Liebe al seguito direttamente verso l’esplosione.

Asta mostra lo stesso occhio diabolico che aveva già preannunciato questa nuova forma alcuni capitoli prima, e Black Clover 281 si chiude proprio mentre Asta attiva la forma Devil Union.

Vedendo quanto sono forti Nacht e gli altri utilizzatori di Demoni con le loro unioni complete, e quanto è stato forte Asta con una versione incompleta, questo nuovo aggiornamento è destinato a essere un enorme potenziamento. È necessario, se Asta vuole avere qualche possibilità contro la Triade Oscura e i Diavoli fuggiti dal mondo sotterraneo.

