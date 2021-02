Post Malone terrà un concerto virtuale speciale per festeggiare i 25 anni dei Pokémon.

L’annuncio è stato dato con uno speciale teaser video che trovate in testa all’articolo.

Pokémon e Post Malone insieme per il 25° anniversario

L’evento, che si terrà sabato 27 febbraio, giornata del Pokémon Day, sarà una festa online dedicata ai fan del mondo Pokémon e agli amanti della musica di tutto il mondo.

Post Malone ha dichiarato:

Sono un fan del mondo Pokémon da sempre, quindi fare un concerto durante il Pokémon Day in occasione del 25° anniversario è un’opportunità straordinaria.

Il concerto potrà essere seguito gratuitamente sul canale ufficiale Pokémon di YouTube, sul canale ufficiale Pokémon di Twitch e sul sito web dedicato al 25° anniversario a partire dalle 19:00 EST/16:00 PST del 27 febbraio (01:00 del 28 febbraio in Italia).

Pokémon svelerà altri dettagli su Musica P25 alla fine del concerto e i fan potranno quindi scoprire le prossime sorprese e collaborazioni. Musica P25 nasce in collaborazione con alcuni nomi di spicco del panorama musicale per creare brani, stili ed eventi della cultura pop attraverso la prospettiva del mondo Pokémon. Il mese scorso l’icona pop Katy Perry è stata annunciata come artista principale del programma.

In preparazione al grande evento musicale, The Pokémon Company International proporrà varie iniziative dedicate all’anniversario che coinvolgeranno l’intero franchise e si svolgeranno durante la settimana che precede l’evento.

Oltre al Tour di Pokémon GO di Kanto già annunciato che si terrà il 20 febbraio, il 25 febbraio The Pokémon Company International distribuirà una password speciale per i videogiocatori del mondo Pokémon che permetterà di aggiungere un Pikachu particolare a Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Per rimanere in linea con il tema della musica che ci accompagnerà per tutto l’anno, questo Pikachu conoscerà la mossa Canto che normalmente non può imparare.

Il 27 febbraio (28 febbraio in Italia), i fan potranno prepararsi al grande concerto di Post Malone sintonizzandosi su TV Pokémon, dal web o dall’app, dove potranno seguire una carrellata di episodi della serie animata a tema musicale. In quella settimana seguiranno altri annunci riguardanti tutto il franchise.

Pokémon 25° anniversario – le iniziative

Il Gioco di Carte Collezionabili (GCC) Pokémon

Un dei capisaldi del franchise Pokémon, il GCC, godrà di alcuni set speciali e commemorativi oltre ad alcune carte giganti da collezione.

I marchi partner per Pokémon 25° anniversario

The Pokémon Company International sta collaborando con altri marchi di successo per la realizzazione di promozioni e prodotti a tema, in arrivo nel corso dell’anno. Tra i marchi che daranno il proprio contributo nell’anno del 25° anniversario vi sono Build-A-Bear Workshop, Levi’s, McDonald’s e tanti altri.

I fan potranno mettere le mani anche su altri prodotti speciali dedicati ai festeggiamenti per l’anniversario e realizzati da licenziatari come Jazwares, Mattel, Funko, Power A e The Wand Company.

Pokémon – i videogiochi

Dalla pubblicazione del primo videogioco, nel 1996, ogni videogioco della serie principale ha presentato una nuova regione del mondo dei Pokémon. Nel 2021, The Pokémon Company International invita i fan a rivivere il proprio viaggio in ciascuna di queste regioni attraverso un programma della durata di un anno, a partire da quella scoperta più recentemente, la regione di Galar di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, fino alla storica regione di Kanto dei videogiochi originali, Pokémon Versione Rossa e Pokémon Versione Blu.

A partire da oggi, è possibile visitare un nuovo sito web in cui i fan potranno accedere a questa e a tutte le altre attività a loro dedicate, man mano che vengono annunciate durante il corso dell’anno; cliccando QUI.

