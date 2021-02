One Piece 961 ha rivelato l’esilarante reazione di Oden all’aumento del numero dei suoi seguaci! L’arco di Wano di One Piece si sta facendo strada attraverso il suo terzo atto e gli episodi più recenti hanno ufficialmente dato il via a uno dei flashback più importanti della serie in generale. Ora che Kozuki Oden ha fatto finalmente il suo debutto ufficiale con gli episodi precedenti, la serie ha iniziato a farci conoscere meglio l’uomo dietro tante delle leggende di cui i Nove Foderi Rossi hanno parlato nei primi due atti dell’arco fino ad ora.

Con questo sguardo al tipo di persona che Oden era effettivamente, One Piece 961 sta iniziando a mostrare molte delle stranezze che non solo lo hanno reso caro alla gente di Wano, ma anche ai suoi numerosi e devoti seguaci. One Piece 961 ci mostra quelle che sono le origini degli Akazaya, ma la reazione di Oden all’acquisizione improvvisa di tanti nuovi seguaci è stata piuttosto esilarante.

One Piece 961 – Oden e i Nove Foderi Rossi

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su One Piece 961.

L’episodio 961 della serie vede Oden protagonista della sua prima, vera dimostrazione di forza, riuscendo a tagliare a metà un enorme cinghiale con un solo colpo. In tal modo, ha anche salvato Kin’emon (e si è preso la colpa dell’incidente al suo posto), ed è per questo che Kin’emon ha deciso di dedicare la sua vita a Oden. Anche Denjiro, un nuovo personaggio introdotto durante il flashback, ha deciso di fare lo stesso, dopo aver visto questa dimostrazione di forza.

Dopo aver realizzato che i due lo stanno seguendo, Oden è infastidito nello scoprire che hanno intenzione di seguirlo per il resto della loro vita. Questa scena esilarante si ripeterà anche per ognuno dei Nove Foderi Rossi che si unirà a Oden. Il flashback mostra molti personaggi familiari come Izo, Kiku, Kanjuro e Raizo che si uniscono a Oden nonostante le sue numerose proteste.

Quindi, mentre il potere di Oden attira gli altri a lui, avere dei seguaci è l’ultima cosa che vuole per se stesso, poiché è stato chiarito perfettamente che tutto ciò che desidera veramente è la sua libertà di viaggiare attraverso Wano e alla fine lasciare i suoi confini.

Acquistate il poster di Kozuki Oden QUI!