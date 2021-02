Scopely ha annunciato ufficialmente il lancio di un browser game di Star Trek, ovvero Star Trek: Kobayashi Maru.

Il gioco consentirà ai giocatori di mettersi alla gestione di una flottiglia e metterà alla prova le abilità di organizzazione e gestione dei giocatori. In passato quella di Star Trek: Kobayashi Maru era stato un test particolarmente famoso nell’universo della serie, a cui i cadetti dovevano sottoporsi per potersi poi imbarcare su una nave Federale.

Con questo browser game si vuole quindi ricreare quel famoso scenario caro ai fan della serie e metterli alla prova in maniera diretta con l’esperienza dei personaggi di Star Trek. A condire il tutto, c’è la possibilità di vincere alcuni premi, come ad esempio una iscrizione a vita a CBS, l’emittente televisiva, e anche degli accessori e action figure di Star Trek. Di sicuro l’operazione attirerà migliaia di nostalgici e amanti della serie.

C’è comunque da ricordare che la vittoria di questi premi sono è anche dettata da una buona dose di fortuna.

Star Trek: Kobayashi Maru e i recenti progetti legati alla serie

Oltre al browser game Star Trek: Kobayashi Maru, proprio alla fine del 2020 aveva debuttato la serie animata su Amazon Prime Video. La Eye Animation Productions, la nuova divisione animata di CBS Television Studios, ha prodotto infatti Star Trek: Lower Decks, insieme a Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Star Trek: Lower Decks è la prima serie animata del franchise su CBS All Access, una serie di Star Trek animata in CG per il pubblico più giovane è in lavorazione per Nickelodeon.

Di sicuro il browser game appena annunciato metterà a dura prova molti giocatori in quanto non si tratterà di certo di una missione semplice. Difatti, le probabilità di vincere nel gioco sono estremamente basse, bisognerà più che “vincere”, riuscire a bypassare la simulazione e portarla al proprio vantaggio. Non proprio una cosa semplice, non trovate?

