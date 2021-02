L’ultimo episodio di L’Attacco dei Giganti 4, di cui trovate qui la mia recensione, ha mostrato quali siano le intenzioni di Eren (e non solo) per salvare la sua gente.

Con la quarta e ultima stagione di Attack on Titan, l’ultimo episodio della serie è servito come un modo per colmare alcune delle lacune lasciate dal salto temporale di diversi anni tra la terza e la quarta stagione.

L’Attacco dei Giganti 4 – come salvare il popolo eldiano?

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler sull’ultimo episodio di L’Attacco dei Giganti 4.

Con la rivelazione che l’attacco di Eren a Marley era in realtà un grande piano orchestrato da Zeke Jeager, l’ultimo episodio della serie ha anche mostrato alcuni dettagli dietro questo piano.

L’episodio 68 continua ad esplorare le ricadute del primo, vero combattimento nel territorio di Marley, ed Eren e il Corpo di Ricerca stanno attraversando ogni sorta di emozioni. Ciò è particolarmente vero per Armin. Ciò include un flashback che rivela come il piano di Zeke è entrato in azione.

L’episodio 68 di L’Attacco dei Giganti 4 rivela che Zeke aveva effettivamente contribuito a formare un piccolo gruppo ribelle anti-Marley all’interno dell’esercito di Marley. Con l’obiettivo finale di liberare il popolo Eldiano in entrambi i territori, questo gruppo si è recato a Paradis con l’obiettivo di consegnare un messaggio da parte di Zeke su un potenziale piano per aiutarli tutti…

Rivela in una lettera che parte del suo piano coinvolge il potere del Gigante Fondatore e il suo sangue reale, e anche se nasconde dettagli critici sul piano stesso, Eren mette insieme i pezzi e comprende che Zeke si sta riferendo al Rumbling, la marcia dei Giganti intrappolati all’interno delle mura di Paradis.

Ma mentre il piano di Zeke ed Eren sembra essere l’arma definitiva per sconfiggere Marley, risvegliare i Giganti nelle mura potrebbe essere una mossa azzardata e pericolosa.

