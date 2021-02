Durante l’Epic Showcase di ieri, è stato presentato il nuovo trailer ufficiale di Oddworld: Soulstorm. Il trailer, sebbene molto breve, mostra fasi di gameplay, filmati e anche un commentario da parte dei creatori, che spiegano le meccaniche basilari. Dunque gustiamocelo insieme e vediamo nuove funzionalità del gioco.

Il gioco era stato già annunciato diversi anni fa, ma era poi sparito per un po’. Essendo ritornato e atteso per PS5, gli animi si sono subito riaccesi per una delle saghe più amate di Sony. Ricordiamo che Oddworld: Soulstorm è un remake di Abe’s Exodus. Il gioco infatti è una vera e propria rivisitazione del capitolo originale che prenderà anche uno sviluppo diverso in termini di trama. Voi cosa vi aspettate da questo gioco?

Al momento non è nota una data di uscita precisa, ma sappiamo che arriverà per PC e PS5 entro la primavera. Su PC sarà, per l’appunto, esclusiva per Epic Game Store, sebbene non si sa ancora se temporanea o permanente.

Oddworld: Soulstorm – cos’altro sappiamo fino ad ora

Oltre della sua natura di remake, siamo a conoscenza del fatto che Oddworld: Soulstorm sarà un seguito di New ‘n’ Tasty, il reboot della saga. Il gioco implementerà meccaniche del tutto nuove come un inventario, e anche il crafting. Il design è stato anche riveduto sia per l’ambientazione che per i personaggi e i loro comportamenti.

Dopo numerosi rimandi questa sembra essere davvero la volta buona per mettere le mani, entro pochi mesi, su questo titolo tanto atteso e chiacchierato, specialmente per chi aveva adorato i primi capitoli su PlayStation. Saprà accontentare tutti e mantenere alte le aspettative? Non ci resta che attendere la sua uscita e più informazioni da Sony (o da Epic Games) su quando questo accadrà. Attendiamo fiduciosi.

Recupera subito ODDWORLD New And TASTY per Nintendo Switch