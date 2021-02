Tutta la serie di Kingdom Hearts sta per arrivare su PC, in esclusiva per Epic Game Store. Lo annuncia ufficialmente l’azienda stessa, affermando che i giochi arriveranno il 30 marzo 2021 sul proprio store. Si tratta di un importante colpo per Epic Games, che già da alcuni anni sta portando avanti una feroce battaglia contro il colosso di Steam, spesso regalando giochi anche piuttosto recenti o costosi.

Disponibili sullo store saranno quindi i seguenti capitoli, già comparsi precedentemente su console:

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix che verrà venduto a 49,99€ e al cui interno contiene il Final Mix del primo capitolo, Re: Chain of Memories, Kingdom Hearts II Final Mix, Birth by Sleep Final Mix e scene tratte da 358\2 Days e Re:Coded , rimasterizzate in HD .

che verrà venduto a e al cui interno contiene del primo capitolo, e scene tratte da e , rimasterizzate in . Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue che sarà disponibile al prezzo di 59,99€ e che comprenderà quindi il remake HD di Dream Drop Distance, Birth By Sleep -A fragmentary passage- (seguito di Birth by Sleep ) ed è il prequel del terzo capitolo

che sarà disponibile al prezzo di e che comprenderà quindi il remake di (seguito di ) ed è il prequel del terzo capitolo Kingdom Hearts III, comprensivo dell’espansione Re:Mind al prezzo di 59,99€ .

comprensivo dell’espansione Re:Mind al prezzo di . Kingdom Hearts: Melody of Memory a 59,99€.

Non sappiamo ancora se l’esclusività sull’Epic Game Store sarà temporanea o definitiva, ma siamo sicuri che la stessa Square Enix lo chiarirà nel tempo.

Kingdom Hearts – quale sarà il futuro della saga?

Subito dopo l’uscita del terzo capitolo sono partite subito speculazioni su quale sarà il futuro della saga. C’è chi afferma che Square Enix non abbia intenzione di interrompere il sodalizio con Disney né di lasciare andare il complesso universo narrativo creato da Tetsuya Nomura. Dunque è probabile che ora che questo arco narrativo è terminato, ci si muoverà verso nuove storie, di cui sicuramente ci sono tante ispirazioni.

Nel frattempo possiamo soltanto aspettare un possibile annuncio dalla casa di sviluppo e, magari, recuperare tutta la serie in arrivo su Epic Game Store a fine marzo. Voi ne approfitterete e li recupererete anche su PC? Di sicuro, se dovessero arrivare anche su Steam, attirerebbero un gruppo di fan e giocatori ancora più nutrito.

