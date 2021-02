Il profilo Twitter ufficiale di Vultus V Legacy ha mostrato il cast principale della serie in CGI/live action, rivisitazione del celebre anime robotico Vultus V (Chodenji Machine Voltes V) di fine Anni 70.

Eccoli in costume:

Miguel Tanfelix è Steve

Ysabel Ortega è Jamie

Raphael Landicho è Little Jon

Matt Lozano è Big Bert

Radson Flores è Mark

A proposito di Vultus V Legacy

Diretta da Mark Reyes, la serie Vultus V Legacy è licenziata da Toei attraverso la sua compagnia di licensing filippina Telesuccess Productions.

Andrà in onda prossimamente sul network filippino GMA.

La serie animata originale si compone di 40 episodi andati in onda in Giappone tra il 1977 e il 1978; è il secondo atto della trilogia romantica super robotica del compianto regista Tadao Nagahama (Lady Oscar – Le Rose di Versailles ep 1-18) inaugurata da Combattler V e conclusa da General Daimos.

In Italia l’anime è arrivato per la prima volta nel 1983 sulle tv locali; il canale satellitare Man-Ga ha periodicamente riproposto il film animato tratto dalla serie, uscito in DVD per Yamato Video:

Sul pianeta Boazan, la casta dominante provvista di corna regna nello sfarzo, mentre chi ne è privo è ridotto in schiavitù. Il principe Heinel è la massima vergogna della sua casta, uno scherzo di natura nato senza corna. Orfano di madre, morta dopo il parto, Heinel cresce nella vergogna e deriso da tutti. Il suo unico scopo è riuscire a riscattarsi agli occhi dell’imperatore, conquistando la Terra.

L’impresa si rivela ardua a causa del possente robot componibile dei terrestri, Vultus V, guidato da Ken’ichi e i suoi fratelli. E il destino, ancora una volta, è pronto a giocare la sua beffa più crudele.

