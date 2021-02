Il famoso gioco da tavolo targato Hasbro, Cluedo, sta per essere trasformato in una serie animata.

Cluedo – tutto ciò che sappiamo sulla serie animata in fase di lavorazione

Il progetto è stato avviato presso Fox Entertainment, che sta sviluppando la serie con lo studio di Hasbro Entertainment One e Bento Box Entertainment di proprietà di Fox Entertainment.

Non ci sono dettagli sulla premessa della serie animata, oltre alle assicurazioni che

“incapsulerà le dinamiche elettrizzanti e di suspense che hanno reso Cluedo una sensazione globale per più di sette decenni“.

La nuova serie animata basata su Cluedo è co-prodotta da Fox Entertainment, eOne e Bento Box Entertainment, che fungerà anche da studio di animazione. Qui di seguito, ecco quanto ha affermato Pancho Mansfield, Presidente di Global Scripted Programming di eOne:

“Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con i nostri fantastici partner di Fox e di lavorare anche con Bento Box su questa nuova, entusiasmante serie. Cluedo è una proprietà iconica di giallo classico che trasuda mistero e intrigo e ha fan in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di condividere con il pubblico la nostra versione animata reinventata“.

Questo è il secondo progetto di serie TV di alto profilo basato su un classico gioco da tavolo Hasbro ad essere annunciato da quando Hasbro ha acquisito eOne l’anno scorso. La società ha anche in lavorazione Risiko, un adattamento in serie del gioco di strategia, guidato dal creatore di House of Cards Beau Willimon.

Cluedo, originariamente chiamato Murder!, è stato lanciato nel 1949 e creato dall’inglese Anthony E. Pratt, che ha dato vita al gioco durante la seconda guerra mondiale per passare il tempo durante le lunghe esercitazioni aeree. Cluedo è basato sull’omicidio del signor Boddy, l’ospite della “cena” del gioco, durante la quale i commensali devono analizzare vari indizi per determinare chi è l’assassino tra i sei ospiti della festa, con quale arma ha ucciso il signor Boddy e in quale stanza della sua immensa e sfarzosa abitazione.

Dal suo debutto, Cluedo è stato introdotto in più di 30 Paesi. Il gioco, che ha 324 diverse trame da risolvere, è stato adattato in un film nel 1985 che presentava tre versioni alternative, ciascuna con un finale diverso, e da allora è diventato un classico di culto.

In TV, Hasbro aveva già adattato Cluedo come miniserie del 2011 per The Hub Network, la joint venture della società con Discovery Communications.

