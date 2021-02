Rumiko Takahashi, autrice di Inuyasha e del suo sequel Yashahime: Princess Half-Demon (Han’yō no Yasha Hime) ha disegnato una bellissima illustrazione dei personaggi principali della serie spin-off sulla cover del CD di prossima uscita. Il CD conterrà la colonna sonora dell’anime Yashahime: Princess Half-Demon.

Yashahime – il CD della colonna sonora

L’immagine creata dalla Takahashi mostra i tre personaggi principali dell’anime di Yashahime: Towa, Setsuna e Moroha.

L’album è composto da due dischi contenenti 58 canzoni. Come per il precedente CD dedicato a Inuyasha, Kaoru Wada è il compositore della colonna sonora. Il Disco 2 conterrà alcune delle classiche canzoni di Inuyasha tra cui Hanyо̄ Inuyasha (mezzo demone Inuyasha).

Insieme all’album verrà dato un libretto tradotto sia in inglese che in giapponese. Conterrà i commenti di Kaoru Wada e le sue opinioni su ogni canzone, così come una discussione tra il direttore di Yashahime, Teruo Sato e il direttore del suono Yasushi Nagura.

Yashahime: Princess Half-Demon – il sequel di Inuyasha

Yashahime: Princess Half-Demon è un anime prodotto dalla società giapponese Sunrise, spin-off della serie anime Inuyasha, ispirato all’omonimo manga scritto e disegnato da Rumiko Takahashi. La storia ruota attorno Towa Higurashi e Setsuna, figlie gemelle di Sesshomaru, e Moroha, figlia adolescente di Inuyasha e Kagome Higurashi.

Towa, mentre cercava disperatamente la sorella minore, si avventura in un tunnel misterioso che la trasporta nel Giappone contemporaneo dove viene trovata e allevata dal fratello di Kagome Higurashi, Sota, e la sua famiglia. Dieci anni dopo il tunnel si apre di nuovo dando via agli eventi della serie.

L’anime è stato presentato in anteprima in Giappone il 3 ottobre e in Italia è disponibile su Crunchyroll.

Lo staff è composto dai membri principali che hanno realizzato la serie tv di Inuyasha: Teruo Sato alla regia, lo studio Sunrise alla produzione, Katsuyuki Sumisawa alla sceneggiatura, Yoshihito Hishinuma al character design e Kaoru Wada alla colonna sonora mentre Rumiko Takahashi ha ideato il design originale dei personaggi.

