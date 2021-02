C’è la possibilità che vengano creati nuovi spin-off della famosa serie tv Game of Thrones, Il Trono di Spade, basata sugli omonimi romanzi di George R. R. Martin. A dare la notizia Casey Bloys, chief content officer di HBO.

Game of Thrones – i progetti futuri per la serie

Casey Bloys ha dichiarato che la HBO ha in mente di creare nuovi progetti per il franchise di Game of Thrones da affiancare al prequel House of the Dragon, la nuova serie spin-off incentrata sulla famiglia Targaryen in arrivo nel 2022.

Non è così inusuale pensare di creare nuovi spin-off della serie, tenendo conto della vastità dell’universo fantasy nato dalla mente da George R. R. Martin. Secondo Bloys infatti:

George R. R. Martin ha creato un universo molto ampio e dettagliato. La cosa fantastica è che ci sono roadmap, storie e personaggi che si prestano ad adattarsi per la TV.

Naturalmente, quello che preme a Bloys non è di mettere in cantiere quanti più progetti possibile senza badare alla qualità. Il suo obiettivo è quello di creare delle storie buone, basate su quei personaggi di cui è fondamentale dare spazio.

Non è solo la strategia di programmazione che Casey Bloys sta definendo. Il procedere con cautela, puntando tutto sulla qualità piuttosto che sulla quantità, deriva da alcune dure lezioni che HBO ha già imparato sulla gestione del franchise di Game of Thrones.

Ricordo in particolare la serie dal titolo non ufficiale di The Long Night, in cui doveva recitare Naomi Watts, arrivata a uno stadio piuttosto avanzato, tanto che un episodio pilota, Age of Heroes, era stato girato e mostrato al network americano. HBO aveva però deciso di abbandonare il progetto prequel, non ritenendo soddisfacente la puntata di prova, con un notevole spreco di tempo e denaro. Senza contare la conclusione della serie principale di Game of Thrones che non aveva soddisfatto i fan.

Per qualsiasi altro progetto in arrivo non ci resta che attendere future dichiarazioni. Per ora, invece, sappiamo per certo che House of the Dragon arriverà nel 2022.

