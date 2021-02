Gina Carano, attrice che ha interpretato Cara Dune in The Mandalorian, è stata licenziata da Lucasfilm, come abbiamo avuto modo di riportarvi questa mattina, per il suo comportamento sui social media.

Cara Dune rimane al momento orfana della sua interprete e in generale il futuro del personaggio appare piuttosto incerto, nonostante i fan si aspettino il suo ritorno nella prossima stagione della serie o nello spin-off Rangers of the New Republic che è stato annunciato lo scorso Dicembre in occasione del Disney Investor Day 2020.

Quali che siano i progetti futuri di Lucasfilm sul personaggio, che potrebbe anche uscire definitivamente di scena, i fan della serie si stanno mobilitando sui social media affinché il ruolo della Carano venga interpretato da Lucy Lawless — la star di Xena – Principessa Guerriera.

Ecco alcuni esempi:

Instead of #canceldisneyplus, can they just cast Lucy Lawless as Cara Dune and pretend it was her the whole time? pic.twitter.com/sOvrouGv05 — Severed Sons ❄️ A D&D Podcast (@SeveredSonsDnD) February 11, 2021

All I'm saying is Cara Dune COULD be recast with @RealLucyLawless, and I wouldn't bat an eye.

That's all I'm saying, nothing more- pic.twitter.com/CweWlN5Lmd — Tom Schalk (@TomStheVoice) February 11, 2021

They can keep Cara Dune in the Mandalorian. Just get Lucy Lawless to play her instead 💕 — Jerrica Brannigan (@JennyOutrageous) February 11, 2021

A proposito di The Mandalorian

Star Wars: The Mandalorian 2 ha esordito Venerdì 30 Ottobre 2020 in esclusiva su Disney+ e si è conclusa Venerdì 18 Dicembre 2020 con il capitolo 16 intitolato Il Salvataggio (qui la nostra recensione).

Il servizio di streaming descrive così la trama della serie:

Il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio, affrontando nemici e raccogliendo alleati, mentre cercano di farsi strada in una galassia piena di pericoli nella tumultuosa era dopo il crollo dell’Impero Galattico.

Il cast è composto da Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Giancarlo Esposito, Rosario Dawson, Temuera Morrison, Katee Sackhoff, Timothy Olyphant e Michael Biehn.

La prima stagione, anch’essa di 8 episodi, è stata diffusa negli Stati Uniti tra il 12 Novembre e il 27 Dicembre 2019; in Italia è uscita dal 24 Marzo al 1 Maggio 2020 sempre su Disney+. Il primo episodio è stato trasmesso in anteprima su Italia 1 il 22 Marzo 2020.

The Mandalorian Stagione 3 entrerà in produzione subito dopo The Book of Boba Fett — primo spin-off della serie che debutterà a Dicembre 2021.

Gli altri due spin-off sono Ahsoka e Rangers of The New Republic, che si intrecceranno alla serie su Boba Fett e andranno a confluire in una storia evento.

