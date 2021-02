Justice League Snyder Cut, il nuovo spettacolare teaser video

Justice League Snyder Cut si mostra in nuovo, spettacolare teaser video che stuzzica ulteriormente l’appetito dei fan a tre giorni dalla pubblicazione dell’atteso trailer finale.

Il breve filmato, condiviso dal regista Zack Snyder e dall’account Twitter ufficiale del film, ci offre uno sguardo veloce a Steppenwolf, alla Batmobile, a Wonder Woman e al costume nero di Superman.

Possiamo guardalo in apertura.

Justice League Snyder Cut, come sappiamo, è la versione del film originariamente pensata dal regista Zack Snyder che ha rimontato la pellicola con il girato del 2017 completato dalla post produzione e integrato da almeno due sequenze filmate nel 2020: una con il Joker di Jared Leto (possiamo guardare qui il suo aspetto) e l’altra con Martian Manhunter come confermato dall’attore Harry Lennix.

Rispetto alla versione cinematografica rimaneggiata da Joss Whedon, la director’s cut di Snyder conterrà oltre due ore e mezza di scene inedite (come l’attacco di Steppenwolf alle Amazzoni) e una nuova colonna sonora composta da Junkie XL (Tom Holkenborg), che nel montaggio di Whedon venne sostituito da Danny Elfman.

Justice League Snyder Cut è diretto da Zack Snyder su sceneggiatura dello stesso Snyder e di Chris Terrio (Batman v Superman Dawn of Justice, Star Wars L’Ascesa di Skywalker).

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.