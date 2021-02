Attraverso le copie staffetta del numero 11 di Weekly Shonen Jump, disponibile in Giappone e negozi online per l’acquisto da lunedì 15 febbraio 2021, apprendiamo le prime anticipazioni della storia di One Piece 1004, il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

One Piece 1004, le anticipazioni

Invitiamo caldamente a non andare oltre con la lettura dal momento che pubblicheremo le prime anticipazioni del nuovo capitolo del manga focalizzato all’interno dell’arco narrativo del Paese di Wano (saga dei Quattro Imperatori).

Titolo: Kibi Dango;

Il capitolo inizia con l’Headliner Speed. Tama ha viaggiato fino ad arrivare ad Onigashima sulla nave di Speed;

Sembra la piccola Tama stia facendo mangiare i dango agli Headliner e ai Gifter per farli divenire sui alleati;

Franky affronta Sasaki;

Nami usa il Thunderlance Tempo contro Ulti e Usopp spara proiettili a forma di dango contro i nemici;

Black Maria rivela qualcosa a Sanji riguardante Nico Robin;

King ordina di fare qualcosa a Black Maria;

Bao Huang trova i Foderi Rossi con la sua abilità:

Secondo Bao Huang pare che vi siano 10 Foderi Rossi e non 9 nell’area in cui si trovano attualmente. Quell’ignota decima persona li sta aiutando;

One Piece sarà in pausa la settimana successiva (22 febbraio) per tornare il 1° marzo.

Possiamo guardare di seguito delle prime immagini in bassa risoluzione di Black Maria e del personaggio ignoto che sta aiutando i Foderi Rossi:

Il One Piece 1004 sarà disponibile per la lettura gratuita legale e gratuita su MANGA Plus.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1003 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 98 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 961 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Hollywood sta producendo una serie televisiva live action con attori reali in carne ed ossa per Netflix. Ecco qui a voi le ultimissime novità in merito.

Trama

“Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia! A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…”

