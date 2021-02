Marvel ha svelato il volto di un nuovo eroe sud coreano tramite le anticipazioni dell’albo 3 di Taskmaster, che vede il mercenario recarsi in Asia orientale al fine di riabilitare il suo nome.

Secondo le ultime anticipazioni targate Marvel, Taskmaster si troverà in Corea del Sud durante il prossimo albo e qui incontrerà non solo White Fox, ma anche un nuovo supereroe con cui collaborerà: Taegukgi, che sembrerebbe essere la controfigura orientale di Captain America.

Il nuovo numero di Taskmaster, attenzione agli spoiler

Taskmaster #3 di Jed MacKay, Alessandro Vitti, Guru-eFX e Joe Caramanga vede Tony Masters, alter ego del mercenario cercare di riabilitare il suo nome dopo la morte di Maria Hill.

Nello svolgersi della trama, Tony andrà in Corea del Sud per rintracciare Ami Han (ignara di essere White Fox), la N.I.S. Tiger Division Director, per saperne di più sul Rubicon Trigger, un misterioso progetto a cui Hill stava lavorando prima di essere uccisa.

Taskmaster finirà per incontrare Il Culto della Morte, promettendo di vendere loro dei superpoteri: è allora che metterà in atto il suo piano e Taegukgi farà la sua prima comparsa.

Un supereroe sud coreano

Nel corso degli anni, Marvel ha aggiunto al suo elenco una serie di eroi coreani.

Forse il più famoso è la tessiragnatele coreano-americano Silk, che ha debuttato in Amazing Spider-Man #4 del 2014.

L’editore ha anche recentemente introdotto Luna Snow, una cantante pop coreana con il potere di controllare e manipolare il ghiaccio, Crescent, che controlla uno spirito orso con una maschera incantata, così come White Fox, un mutaforma con l’abilità di trasformarsi in una volpe a nove code che originariamente ha debuttato in un webtoon coreano dei Vendicatori.

Tutti e quattro gli eroi sono apparsi di recente nella serie Marvel’s Agent of Atlas.

