Il nuovo trailer, l’annuncio della data di uscita e dei contenuti della Digital Deluxe Edition di Ratchet & Clank: Rift Apart è stato fatto da Marcus Smith, Direttore Creativo di Insomniac Games sul blog ufficiale di PlayStation.

Ratchet & Clank: Rift Apart – tutte le ultime novità

“Quando il malvagio Dr. Nefarious utilizza un dispositivo in grado di accedere a dimensioni alternative per trovare una galassia in cui vince sempre, Ratchet e Clank vengono separati. Mentre cercano di riunirsi, incontreranno un nuovo combattente della resistenza dei Lombax, esploreranno luoghi nuovi e familiari (ma con nuovi colpi di scena dimensionali!) E brandiranno un arsenale completamente nuovo di armi fuori dal mondo. Se non hai mai giocato a un gioco Ratchet & Clank prima, questo è un gioco eccellente con cui iniziare poiché l’avventura è una trama a sé stante, ma i fan di lunga data della serie troveranno livelli più profondi di connessione con i giochi precedenti“.

Anche il nuovo artwork per Ratchet & Clank: Rift Apart fa riferimento alla dualità del gioco:

“Ratchet e Clank sono la personificazione degli opposti che formano un insieme più potente e questo tema viene ampliato ancora di più attraverso controparti a dimensioni alternative di personaggi e mondi“.

Anche i preordini iniziano oggi! Inoltre, preordinando la Standard Edition o la Digital Deluxe Edition del gioco otterrete i seguenti benefici in game:

L’armatura Carbonox di Ratchet & Clank: Fuoco a volontà (2003) è stata migliorata, ed è incluso anche lo sblocco anticipato di una delle mie armi preferite: il Pixelatore!

La Digital Deluxe Edition può essere prenotata su PlayStation Store e, oltre al gioco Ratchet & Clank: Rift Apart, include i seguenti contenuti:

5 set di armature aggiuntivi

20 Raritanium per ottenere un vantaggio sull’aggiornamento delle armiun

pacchetto di adesivi da utilizzare nella prima modalità foto di Ratchet & Clank

un artbook digitale

la colonna sonora digitale.

Naturalmente, anche il gioco base può essere già preordinato su PlayStation Store.

Ratchet & Clank: Rift Apart verrà pubblicato in esclusiva per PS5 il prossimo 11 giugno 2021.

