Boruto Uzumaki si prende cura di suo padre in modi diversi, e il suo talento nel creare strategie selvagge è il principale tra questi. L’eroe ha fatto molta strada ce Boruto è diventato davvero molto bravo a mettere in atto i piani nel momento giusto per salvare sempre la situazione nelle sue missioni. Ora, quell’abilità verrà testata in modo che potrebbe rivelarsi davvero molto pericoloso per il giovane ninja figlio dell’Hokage del Villaggio Nascosto della Foglia, ma forse c’è una buona notizia: Boruto potrebbe essere in grado di trovare(ed eventualmente usare a proprio vantaggio sul campo di battaglia) la debolezza di Ao.

Dopotutto, il ninja della Nebbia ha mostrato al mondo le sue vere intenzioni. Anche se è entrato in scena prima in Naruto e ora in Boruto come un eroe, Ao è ormai diventato un villain nel nuovo arco narrativo dell’anime. Si scopre che Ao si è ormai alleato con Kara, e una sinossi nuova di zecca per il prossimo episodio dell’anime sembra suggerire la grande debolezza nascosta di Ao.

Boruto contro Ao

ATTENZIONE, SEGUONO SPOILER PER L’ANIME DI BORUTO!

La novità è che gli strumenti ninja del corpo di Ao non sono invulnerabili, e Boruto potrebbe trovare il loro punto debole. Ecco quanto si legge nella nuova sinossi dell’episodio 186:

“Per sconfiggere il potente nemico Ao, Boruto ha implementato una strategia utilizzando lo strumento scientifico ninja! Cosa succederà in questa battaglia mortale tra il Team 7 e Ao?“.

Ao ha alcune vulnerabilità, ma è un ninja d’élite che ha affinato le sue abilità in guerra. La sua capacità di combattere il Byakugan è leggendaria, quindi è difficile catturarlo o stare nel suo punto cieco. Il Team 7 lo ha imparato a sue spese, ma Ao non è in perfetta forma, al momento attuale. Ha una serie di miglioramenti cibernetici che potrebbero essere facilmente sfruttati, ma ora sembra che Boruto li prenderà di mira con uno strumento scientifico ninja tutto suo, ma resta il dubbio se eliminerà Ao o meno.

