Syfy ha di recente pubblicato, sul proprio canale ufficiale presente su YouTube, un nuovissimo trailer per pubblicizzare quelli che saranno non solo gli episodi finali di questa stagione di Wynonna Earp, ma anche gli episodi conclusivi dell’intera serie televisiva. Potete trovare il video trailer in cima a questo articolo.

Il canto del cigno di Wynonna Earp

Il trailer è stato pubblicato da SyFy poco tempo dopo l’annuncio che la rete non avrebbe continuato le riprese della serie per una quinta stagione, come potete leggere in maniera più approfondita in questo altro mio articolo.

A tal proposito, qui di seguito trovate alcune dichiarazioni della creatrice della serie, showrunner e produttrice esecutiva Emily Andras:

“Vorrei ringraziare il nostro meraviglioso cast e la nostra troupe, che sono stati tutti determinanti nel portare Wynonna Earp al nostro pubblico fedele e appassionato. Non potremmo essere più orgogliosi di questi ultimi sei episodi su SYFY e siamo entusiasti di condividerli con i nostri amati fan, che hanno cambiato le nostre vite per sempre. Sono stata onorata di raccontare la storia di Wynonna e della sua famiglia, e insieme a Seven24, Cineflix e CTV Sci-Fi sperano di poter continuare a condividere le loro storie ispiratrici in futuro“.

Se non conoscete ancora bene la serie, qui trovate una breve sinossi della trama della serie:

“Wynonna Earp segue la pronipote di Wyatt Earp mentre combatte i demoni e altre creature. Con le sue abilità uniche e un gruppo di alleati disfunzionali, è l’unica cosa che può portare il paranormale davanti alla giustizia“.

Prodotto da SEVEN24 Films e IDW Entertainment, Wynonna Earp vede Melanie Scrofano nel ruolo del protagonista, Dominique Provost-Chalkley nei panni di Waverly, Katherine Barrell nei panni di Nicole Haught e Tim Rozon nei panni di Doc Holliday.

La seconda metà della quarta stagione di Wynonna Earp uscirà il prossimo 5 marzo alle 22:00. ET / PT su Syfy.

