Stargirl ritorna ancora una volta con uno one-shot intitolato Stargirl Spring Break Special 1 di Geoff Johns e Todd Nauck, pubblicata dalla DC Comics.

Nello speciale, Stargirl collabora con i Seven Soldiers of Victory per trovare l’ottavo soldato della vittoria.

Stargirl – il ritorno dell’eroina in un numero speciale

Geoff Johns e Todd Nauck stanno lavorando a uno speciale di 48 pagine, Stargirl Spring Break Special 1, che uscirà questa primavera.

Questa la trama:

Dopo mesi e mesi passati a combattere il crimine e a gestire nemici che minacciano l’universo, anche i supereroi hanno bisogno di una vacanza primaverile. Peccato che i piani per le vacanze primaverili di Courtney Whitmore non sono come quelli di una classica liceale. Invece di uscire con gli amici, partirà per un’avventura con il suo patrigno, Pat Dugan, alias STRIPE, e si unirà alla sua ex squadra, i Seven Soldiers of Victory! I soldati sono costretti a riunirsi di nuovo per portare alla luce l’ottavo soldato segreto, ma quali altri segreti giacciono sepolti e cosa significa tutto questo per il futuro di Courtney come Stargirl?

Questa la copertina del numero speciale:

Gli altri membri dei Seven Soldiers of Victory mostrati sulla copertina includono: il pistolero Vigilante, Shining Knight e Crimson Avenger. A completare la squadra c’è l’arciere Green Arrow e la sua sorellastra Emiko, meglio conosciuta come Red Arrow.

Stargirl Spring Break Special 1 sarà in vendita il 4 maggio.

A proposito di Stargirl

Geoff Johns ha un legame speciale con l’eroina Stargirl, creata negli anni ’90 come omaggio a sua sorella morta in un incidente aereo.

La seria a fumetti è stata adattata in un’omonima serie televisiva statunitense.

La prima stagione della serie, è andata in onda dal 18 maggio 2020 negli Stati Uniti. Gli episodi di Stargirl vennero trasmessi anche in televisione sul canale The CW, il giorno seguente dall’uscita via streaming. Prima dell’episodio pilota della serie, i personaggi di Stargirl sono stati inclusi nell’Arrowverse, anche se vivono su Terra-2.

Il 6 luglio 2020, la serie è stata rinnovata per una seconda stagione, diventando a tutti gli effetti una serie originale di CW.

