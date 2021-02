Cosa unisce Oreo, Lady Gaga e il Pokémon Mewtwo? Oreo ha creato una versione particolare del proprio biscotto più conosciuto, che però sarà disponibile unicamente in edizione limitata, ispirato a Lady Gaga. Un bel tributo, tenendo presente che celebra l’ultimo album dell’eclettica artista del 2020 intitolato Chromatica. Purtroppo, però, il risultato finale sembra assomigliare più al Pokémon MewTwo che alla cantante e compositrice italo-americana.

Oreo omaggia Lady Gaga e… Mewtwo!

Gli Oreo di Lady Gaga sono caratterizzati da molteplici motivi pensati per evocare il suo album Chromatica, e uno di questi rende omaggio alla copertina, sulla quale Lady Gaga indossa un corpetto con inserti metallici e tacchi fatti di coltelli e corni:

È un design fantastico, ma quando viene replicato in forma di biscotto, l’armatura e i tacchi finiscono per assomigliare più alla coda e ai piedi di Mewtwo:

Proprio come gli esperimenti che hanno portato alla creazione di Mewtwo, sembra che gli ingegneri di Oreo abbiano tentato di replicare una cosa, solo per ottenere qualcosa di completamente diverso! È fin troppo appropriato che un Oreo che assomiglia al design iconico di Mewtwo abbia una storia così simile a quella del Pokémon! Forse questo renderà persino gli Oreo ispirati a Lady Gaga una mania alla pari con le carte dei Pokémon.

Il 2021 è comunque già di per sé un anno molto importante per il franchise dei Pokemon, che proprio quest’anno festeggia il suo 25° anniversario. Se c’è mai stato un momento adatto per gli Oreo ispirati ai Pokémon, è sicuramente questo! Per ora, i fan dei Pokemon dovranno solo accontentarsi dei biscotti sandwich ispirati a Lady Gaga e sperare che un giorno Mewtwo possa essere ancora una volta sotto i riflettori. Per parafrasare Mewtwo, le circostanze della nascita di un Oreo sono irrilevanti; è quello che fai con il dono degli Oreo che ne determina di che parta sei fatto!

