Cover, la serie a fumetti scritta da Brian Michael Bendis (Alias) e illustrata da David Mack (Kabuki), diventerà una serie animata per HBO Max.

La trasposizione animata verrà sceneggiata da Bendis, diretta da Mack e realizzata da Rooster Teeth Studios (RWBY).

Pubblicata da DC Comics sotto l’imprint Jinxworld, il primo atto della serie si compone di sei albi usciti tra Settembre 2018 e Marzo 2019.

Cover segue un noto autore di fumetti che viene reclutato come spia dai servizi segreti.

Insieme a Cover HBO Max ha annunciato un’altra serie animata per adulti, Velma.

Lo spin-off di Scooby-Doo è descritto come una commedia indirizzata a un pubblico di adulti che esplorerà le origini del personaggio; Mindy Kaling interpreterà la protagonista e sarà la produttrice esecutiva della serie insieme a Charlie Grandy, Howard Klein e Sam Register.

Al momento la serie, realizzata da Warner Bros. Animation, non ha ancora una data di uscita.

Una interpretazione originale e umoristica che svela il passato complesso e vivace di una delle più amate risolvi misteri d’America, la produttrice Mindy Kailing doppierà il personaggio protagonista.