Di recente, il popolare programma in streaming Critical Role ha annunciato che parteciperà alla BlizzCon 2021 con uno speciale one-shot TTRPG (Tabletop role-playing game, ovvero il classico gioco di ruolo da tavolo alla D&D) ambientato nel mondo di Diablo.

Il gioco di ruolo da tavolo di Diablo alla BlizzCon 2021

Lo spettacolo free-to-watch vedrà la partecipazione di Laua Bailey, Liam O’Brien, Mica Burton e Carlos Luna in un gioco curato da Matthew Mercer. I dettagli sul gioco, come se utilizzerà le regole di Dungeons & Dragons 5a Edizione o un altro sistema di gioco, sono scarsi, ma una descrizione fornita sul sito web della BlizzCon 2021 fa notare che il gioco sarà

“un’avventura personalizzata a tema Diablo su una banda di guerrieri che insegue le voci sussurrate di qualcosa che riguardano qualcosa di antico e malvagio che si agita sotto le rovine della Vecchia Tristram.”

Sia Mercer che Bailey hanno lavorato come doppiatori in Diablo III: Bailey era la voce della cacciatrice di demoni, mentre Mercer forniva “voci aggiuntive e suoni mostruosi“. Anche Travis Willingham, membro i Critical Role, ha contribuito con altre voci aggiuntive al gioco.

Critical Role è una popolare serie web con protagonista un gruppo di doppiatori che interpretano Dungeons & Dragons. La serie è cresciuta enormemente negli ultimi 5 anni, passando da uno spettacolo di Geek & Sundry alla serie di punta del proprio studio di produzione e attività multimediale.

Oltre a mandare in onda programmi settimanali su Twitch, Critical Role sta anche supervisionando una linea di fumetti pubblicati da Dark Horse e una serie animata che debutterà su Amazon Prime. Un Kickstarter per finanziare inizialmente la produzione della serie animata ha raccolto oltre $ 12 milioni, battendo i record all’epoca.

La sessione one-shot di Diablo organizzata da Critical Role andrà in onda il 20 febbraio alle 17:05 ET sul canale principale di streaming Blizzard. Come tutti i contenuti della BlizzCon di quest’anno, anche questo evento sarà trasmesso in streaming gratuitamente e tutti saranno disponibili on demand al termine della convention.

