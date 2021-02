Il processo tra Epic Games e un anonimo giocatore di Fortnite (la cui identità è rimasta in quanto minorenne) si è concluso con un accordo fra le parti.

Il giocatore quattordicenne era finito nel mirino di Epic Games nel 2017 dopo aver utilizzato i cheat su Fortnite e averlo mostrato all’interno di un video di YouTube. Avendo violato le regole anti-cheat della casa di sviluppo, Epic Games era ricorsa alle vie legali nonostante la giovanissima età del giocatore in questione.

L’azienda aveva affermato che “L’utente è un cheater. A nessuno piacciono i cheater a nessuno piace giocare con i cheater.” esprimendosi dunque in termini piuttosto aspri. Pare che comunque le due parti abbiano raggiunto un accordo, sebbene non siano trapelati dettagli al riguardo. Parliamo comunque di un minore e la sua privacy è sempre stata al primo posto.

Voi cosa ne pensate? Epic Games ha fatto bene o ha un po’ esagerato?

Fortnite è uscito nel 2017 ed è sviluppato da Epic Games e People Can Fly (già noti per titoli del calibro di Bulletstorm e Gears of War: Judgment). Il gioco presenta tre modalità distinte e separate che condividono il medesimo motore grafico di base: Salva il mondo, Modalità Creativa e Battaglia reale.

La modalità Battle Royale di Fortnite è ambientata su un’isola che ha la forma dello stato della Polonia (dato che People Can Fly è per l’appunto un’azienda polacca) in cui 100 giocatori lottano per la sopravvivenza in un tutti contro tutti. All’interno del gioco vi sono tre distinte modalità: singolo, coppie e squadre. La modalità è stata lanciata ufficialmente da Epic Games a partire dal 26 settembre 2017, rendendo, da allora, il gioco estremamente popolare.

Fortnite è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Il gioco è previsto in uscita anche su PS5 e Xbox Series X entro la fine dell’anno, sebbene non si abbia ancora una data precisa al riguardo.