Nick Raider si mostra con alcune tavole in anteprima diffuse da Sergio Bonelli Editore attraverso il suo sito ufficiale.

È Antonio Serra a presentarci il 2021 del detective che come già riportatovi in precedenza tornerà in una nuova serie composta da 10 albi di cui avevamo avuto un assaggio Free Comic Book Day dello scorso dicembre.

Serra ribadisce che la serie comincerà raccontando un’avventura scritta dallo stesso creatore del personaggio ovvero Claudio Nizzi e sarà collocata addirittura prima di “La vittima senza nome”, l’albo di esordio della storica collana poliziesca pubblicata da Sergio Bonelli Editore, per poi trasportare il nostro eroe, anno dopo anno, fino a oggi.

Nel corso dei dieci albi vedremo in azione personaggi vecchi e nuovi attraverso le sceneggiature di Davide Rigamonti e Giovanni Eccher e i disegni di Giovanni Freghieri, Mario Jannì, Marco Foderà, Massimo Cipriani, Ivan Vitolo, Ivan Zoni e Rosario Raho.

Eccovi alcuni studi dei personaggi:

Come tempistiche invece Serra indica il prossimo autunno, sembra quindi che l’attesa sarà leggermente più lunga del previsto.

Nick Raider – le prime tavole della nuova serie

Eccovi le prime tavole della nuova serie di Nick Raider e alcuni studi preparatori sui personaggi:

Nick Raider, la serie originale

Nick Raider è un investigatore della squadra omicidi di New York che, affiancato dal compagno Marvin Brown, investiga sui crimini di sangue commessi nella “grande mela”. Il suo mentore, nonché capo diretto, è il tenente Arthur Rayan, il quale cerca senza troppo successo di controllare gli slanci del detective e soprattutto lo difende spesso dalla burocrazia e dall’ostracismo del suo capo, il capitano Vance, che Nick chiama “Ciaocara” per via del suo rapporto succube con la moglie. Non ci sono antagonisti ricorrenti se non la malavita newyorkese rappresentata dall’obesa capomafia Louise Clementi e l’organizzazione criminale nota come Croce Nera che si occupa di prestare assistenza a delinquenti evasi.

La serie fu creata da Claudio Nizzi nel 1988 ed è stata la prima serie crime/procedural di Sergio Bonelli Editore. È ispirata alla serie di romanzi 87º Distretto di Ed McBain.

Graficamente il personaggio ha il volto di un giovane Robert Mitchum sempre vestito con un impermeabile sulle spalle e la pistola infilata nel cinturone. La serie chiuse con il numero 200 del gennaio 2005 a causa della riduzione di vendite riscontrate negli ultimi anni. Come tutte le serie SBE storiche oltre gli albi della serie regolare sono stati pubblicati annualmente dal 1989 dei volumi speciali fino al 1998.

Dal 1993 al 2004 Nick Raider era il protagonista del fumetto pubblicato all’interno dell’Almanacco del Giallo, serie annuale che oltre a una storia inedita presentava articoli e approfondimenti sul tema del genere giallo e avvenimenti in tema che erano accaduti nell’anno precedente.

