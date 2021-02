L’anime di Yashahime ha anticipato alcuni secondi dell’episodio 20. Sembra che presto assisteremo alla prima trasformazione demoniaca di Setsuna.

ATTENZIONE! L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER DELL’EPISODIO 20 DELL’ANIME DI YASHAHIME

Dall’episodio 14, l’anime di Yashahime: Princess Half-Demon ha dato il via a un nuovo intenso arco narrativo per il nostro nuovo trio principale, svelando finalmente alcuni misteri lasciati in ombra nella prima parte dell’anime, tra cui quello dietro la scomparsa di Inuyasha e Kagome, la natura dell’incendio che aveva portato alla separazione delle gemelle e altro ancora.

Towa, Moroha e Setsuna sono state fino ad ora impegnate a cercare i loro genitori e, a quanto pare, per Setsuna è arrivato il momento di attingere al suo potere demoniaco.

Tuttavia, l’aspetto del suo volto sorprenderà i fan della serie.

Naturalmente Setsuna prende da suo padre Sesshomaru questa forma demoniaca. I lineamenti della ragazza diventano molto spigolosi e i suoi occhi sono dipinti di una lucente tonalità viola. Un paio di cicatrici rosa-viola corrono sulle sue guance e i denti diventano delle zanne.

La trasformazione però, non è indolore. Sesshomaru, considerato un demone a pieno titolo, non ha mai dovuto provare il dolore del passaggio tra l’essere umano e un demone a differenza di Setsuna e dello zio della ragazza, Inuyasha, mezzo demone dalla nascita. Come ben sappiamo la trasformazione può portare a lesioni potenzialmente letali e sembra proprio che Setsuna sperimenterà il dolore della trasformaizone per la prima volta.

Yashahime: Princess Half-Demon – la trama

Yashahime: Princess Half-Demon è un anime prodotto dalla società giapponese Sunrise, spin-off della serie anime Inuyasha, ispirato all’omonimo manga scritto e disegnato da Rumiko Takahashi. La storia ruota attorno Towa Higurashi e Setsuna, figlie gemelle di Sesshomaru, e Moroha, figlia adolescente di Inuyasha e Kagome Higurashi.

Towa, mentre cercava disperatamente la sorella minore, si avventura in un tunnel misterioso che la trasporta nel Giappone contemporaneo dove viene trovata e allevata dal fratello di Kagome Higurashi, Sota, e la sua famiglia. Dieci anni dopo il tunnel si apre di nuovo dando via agli eventi della serie.

In Italia l’anime è disponibile su Crunchyroll.

