TOHO International ha creato dei deliziosi biglietti di San Valentino a tema Godzilla dedicati a tutti coloro che vogliono trasmettere il proprio amore a una persona speciale in un modo più gigantesco del solito!

Godzilla – dichiararsi non è mai stato così semplice e d’impatto

Si può scegliere tra vari biglietti, su cui sono disegnati i vari personaggi di Godzilla e simpatici messaggi d’amore, quali: “Ho una cotta mecha per te!” detto da Mechagodzilla, “Perdo la testa per te!” detto da Ghidorah, e “Mi sono fatto strada nel tuo cuore!” di Godzilla.

A proposito di Godzilla

Godzilla è uno dei mostri più famosi e conosciuti del cinema giapponese, protagonista di una lunga serie di film a partire dal primo Godzilla del 1954. Godzilla si è fatto ben presto conoscere anche all’estero, tanto da divenire uno dei più famosi mostri del mondo e della storia del cinema di fantascienza e fantastico, apparendo in videogiochi, romanzi, fumetti, serie televisive, ventinove film prodotti dalla Toho e tre film di Hollywood.

Godzilla vs. Kong – l’ultimo film della saga

Godzilla vs. Kong è il quarto capitolo del MonsterVerse di Legendary e Warner Bros., dopo Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017) e Godzilla: King of the Monsters (2019).

Il film avrebbe dovuto debuttare nei cinema il 22 Maggio 2020, ma è stato rinviato prima al 22 Novembre 2020 e poi ancora al 21 Maggio 2021 a causa dell’impatto della pandemia sulla produzione e sul calendario delle uscite di Warner Bros. (vedi The Batman o Mortal Kombat).

L’uscita internazionale è fissata al 26 Marzo 2021, mentre nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti d’America è previsto per il 31 Marzo; negli USA, inoltre, dal 31 Marzo per 31 giorni sarà disponibile in streaming sul servizio in abbonamento HBO Max.

Il film uscirà prossimamente anche nei cinema del nostro Paese. Questa la trama:

Due leggende si scontrano in “Godzilla vs Kong”: questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.

