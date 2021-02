Dragon Ball ha una storia complessa, e i fan hanno cercato a lungo di tenere sotto controllo ogni segreto, indizio e easter egg della serie. Ovviamente, un’impresa del genere è impossibile da gestire, e alcuni piccoli segreti si sono persi nel corso degli anni. Ma quando nuovi fan si uniscono alla community, questi segreti piccoli e grandi trovano sempre un modo per tornare in superficie. In questo articolo, parleremo del bizzarro caso di Bulma, che è stata vista in un altro anime prima ancora che in Dragon Ball, e non è nemmeno un’anime basato su un manga di Akira Toriyama! Ma scopriamone insieme i divertenti dettagli.

Bulma e la sua comparsa in un altro anime prima di Dragon Ball

Di recente è riemersa un’immagine che mostra l’iconica eroina al suo debutto sul piccolo schermo in un anime che non era Dragon Ball.

Sembra abbastanza folle, ma non dovete pensare che Bulma sia stata plagiata. La serie animata con la ragazza non è altro che Urusei Yatsura, anime tratto dall’omonimo manga di Rumiko Takahashi che ha reso omaggio a molte altre serie anime. Se questo nome non vi dice nulla, è perché qui in Italia l’opera è meglio conosciuta con un altro nome: Lamù.

Did you know that Bulma first appearence in animation wasn't in the original #DragonBall, but in Urusei Yatsura? At the end of the third movie, Bulma can been seen sliding across the screen more than once. This movie predates the first show by a year and a month. (1/2) pic.twitter.com/7Unj5fHlbY — Cool🌟Taff (@CoolTaff16) February 9, 2021

Come puoi vedere sopra, Bulma è facile da individuare nell’immagine a destra. La ragazza indossa gli occhiali intorno al collo, e una camicia bianca aderente. L’outfit sembra adatto a un meccanico, il che va bene per Bulma, e i suoi capelli lilla renderebbero orgoglioso Trunks.

Per chi non lo sapesse questo cameo è presente nel terzo film di Lamù. Il film ha debuttato nel gennaio 1985, non molto tempo dopo che Dragon Ball ha iniziato la sua serializzazione. L’anime di Dragon Ball non è iniziato fino al 1986, quindi l’apparizione di Bulma qui precede la sua stessa serie di oltre un anno. Guardando indietro ai primi concept art per Bulma, Lamù sembra aver attinto da questi ultimi, ma molti hanno dimenticato questo cameo, nel tempo.

Ora, il sorprendente debutto di Bulma sta facendo il giro del web e sta tornando ancora una volta in auge. I fan potrebbero conoscerla grazie a Dragon Ball, ma l’ereditiera della Capsule Corp. ha fatto la sua prima comparsa in Lamù.

