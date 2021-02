Secondo quanto diffuso nelle ultime ore da Variety, gli attori che entreranno nei panni di Joel ed Ellie all’interno della serie tv prodotta per HBO ispirata al fenomeno del franchise videoludico di The Last of Us, adattamento del celebre titolo prodotto da Naughty Dog, saranno rispettivamente Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Tra gli altri, Pascal sta partecipando attualmente in Mandalorian (Disney+) e in Wonder Woman 1984 nei panni di Max Lord. La Ramesy, invece, è conosciuta per il suo ruolo di Lyanna Mormont in Game of Thrones.

La notizia è stata anche confermata da Neil Druckmann, director e sceneggiatore del videogioco, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter.

Staff

Tornando alla serie tv, alla sceneggiatore e produzione Craig Mazin (Chernobyl); Carolyn Straus (Game of Thrones, Chernobyl) ed Evan Wells affiancheranno Mazin, Johan Renck e Neil Druckmann (director e sceneggiatore del titolo presso Naughty Dog) nel ruolo di esecutivi; la produzione avviene in concomitanza con Sony Pictures Television e risulterà essere la prima serie televisiva di PlayStation Productions.

Kantemir Balagov dirigerà l’episodio pilota della serie.

Joel e Ellie

Joel è un sopravvissuto ormai freddo e distaccato. Nel videogame viene assunto per scortare Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena abitata da una orda di infetti zombie.

Iniziato come un lavoro apparentemente semplice, esso diventa brutale e straziante dal momento che Joel e Ellie attraverseranno gli Stati Uniti dipendendo l’uno dall’altro per la sopravvivenza.

Joel, tormentato da traumi e fallimenti passati, deve attraversare un’America devastata dalla pandemia, proteggendo nel contempo una ragazza che rappresenta l’ultima speranza dell’umanità.

The Last of Us è tornato su console lo scorso giugno 2020 con The Last of Us: Parte 2 riscuotendo un grande successo. il videogioco è uscito su PlayStation 4 e, per effetto della retrocompatibiltà, è disponibile anche su PlayStation 5.

Acquista ORA “The Last Of Us 2” + Steelbook – PlayStation 4